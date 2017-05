Analiza PRI invitación por parte del PAN Para sumarse a reclamos contra gobierno La dirigente del Tricolor, Ana Delia Hernández Herrera, indicó que hasta el momento, no ha habido un acercamiento formal, pero espera que el dirigente del PAN, Felipe Rivera lo haga para analizar la postura del PRI sobre su participación en dicho encuentro. Axtla de Terrazas, S.L.P.- Derivado de la invitación pública, hecha por Felipe Rivera García, dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), en donde invita a todos los representantes de los partidos políticos, para que hagan un llamado como fuerzas políticas sobre lo que catalogan como problemáticas que afectan al municipio, a lo cual, la dirigente del PRI, Ana Delia Hernández Herrera, señaló que hasta el momento, no ha habido una invitación formal para tal efecto. Axtla | Axtla 0 Comentarios La dirigente del Tricolor, Ana Delia Hernández Herrera, indicó que hasta el momento, no ha habido un acercamiento formal, pero espera que el dirigente del PAN, Felipe Rivera lo haga para analizar la postura del PRI sobre su participación en dicho encuentro. “No me ha llegado una invitación formal por parte del organizador Felipe Rivera García del CDM del PAN, donde en caso de hacer extensiva e institucional su presencia, se puede analizar el tema a tratar y evaluar la participación del partido político que representa”, explicó la líder priísta. Sin embargo, Hernández Herrera dejó entrever que no tomará una decisión a la ligera, sino que posterior a la invitación analizaría los temas que pretenden tomarse para finalmente proporcionar un punto de vista como parte del PRI, en la cual, haría los reclamos pertinentes. “Al no haber una invitación formal, no podemos emitir ningún juicio por el momento, pero en caso de llevarse a cabo se tiene que ser muy explícitos en cuanto a los puntos a tratar, para lo que estaríamos evaluando la participación de nuestro partido, claro nosotros siempre actuado del lado de la ciudadanía, que es la que más nos requiere como institución y para lo cual estamos para servirles brindándoles todo el respaldo”, mencionó finalmente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fuerte tormenta eléctrica azotó el municipio de Axtla: PC Ayuntamiento atiende el problema de estiaje en la cabecera municipal Ayuntamiento celebrará el “Día del albañil” Huasteca Sur, libre de Paludismo Se disculpa secretario del ayuntamiento por falta de pago a personal de vectores