Retienen a policías y a Tesorero Municipal, vecinos de Piedra Hincada Por incumplimiento a la reunión convocada a autoridades y corporaciones HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios FRASE: Vecinos de Piedra Hincada hacen uso de la fuerza y retienen a policías y funcionario Nuevamente bloqueada quedo la carretera estatal San Felipe-Las Piedras por vecinos de la localidad. Agentes de Seguridad Pública y el Tesorero Municipal fueron retenidos por el grupo de inconformes San Felipe Orizatlán, Hgo.- Ante el conflicto generado por la retención de una camioneta del transporte público, este jueves vecinos de Piedra Hincada volvieron a bloquear la carretera reteniendo en el lugar a cinco policías y más tarde en la alcaldía al Tesorero Municipal. Después de la inconformidad generada entre propietarios de unidades del transporte público, debido a la retención de una unidad de la ruta Piedra Hincada-San Felipe en días pasados, y debido a que autoridades no acudieron a una reunión que fue convocada por vecinos de dicha localidad, este jueves volvieron a aplicar los usos y costumbres, reteniendo a cinco elementos de la policía municipal. La acción de retención se llevó a cabo alrededor de las 08:30 horas, cuando vecinos de la citada comunidad interceptaron a un grupo de agentes que pasaban por el lugar a la altura del COBAEH cuando ya se encontraba bloqueada la carretera estatal en dicho tramo, en la comunidad en donde se citaba a una reunión al comandante Miguel Pacheco Bautista, jefe de la Coordinación de Seguridad del Estado con sede en el municipio, al Director de Seguridad Aquiles Guillermo Amador Lara, al Mayor Juan Alfredo Mendoza Castellanos, Titular del Sistema del Transporte Convencional en la Huasteca, así como al alcalde Raúl Valdivia Castillo, personas que no acudieron cambiándola para Huejutla en donde se citó para ayer jueves al mediodía a los concesionarios. Lo anterior a fin de lograr un acuerdo con base en las acciones de sanciones y retenciones a unidades de transporte público que no cumplen con la documentación requerida por el instituto. Mientras tanto en el municipio alrededor de las 14:00 horas arribaron 10 camionetas cargadas con alrededor de 200 vecinos de Piedra de Hincada y comunidades aledañas, quienes tomaron las instalaciones de la policía estatal, rompiendo la malla y posteriormente arribaron a la alcaldía en busca del alcalde, pero en el lugar encontraron al Tesorero Municipal, Jorge Alfredo Vargas Martínez, a quien retuvieron y se lo llevaron a la comunidad para obligar a las autoridades requeridas a que acudan a entablar el diálogo y llegar a un acuerdo con base en la molestia por supuestas extorsiones de parte de policías, amenazando con no dejar libres al funcionario ni a los agentes y tomar nuevas medidas. Alrededor de las 17:40 horas vecinos de Piedra Hincada liberaron a los oficiales retenidos y bloquearon la carretera federal Tres Huastecas a la altura del crucero a Las Piedras, mientras que el Tesorero Municipal continuó retenido por los inconformes. Asimismo, fue alrededor de las 21:00 horas cuando la carretera fue liberada al tránsito, pero hasta el cierre de esta edición se desconocía acerca de la liberación del tesorero municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a cursos de aprendizaje para el mejoramiento económico Conflictos entre personas por pleitos o ataques de perros Habitantes piden atención a la grave contaminación de las aguas Detenido en riña callejera en Ahuatitla Joven pelea con sus padres e intenta quitarse la vida