Espejeando. Primero el estiaje implacable en los días anteriores nos pusieron al límite del recurso más valioso para la vida: El agua. La región huasteca alcanzó temperaturas de 50 grados, generando situaciones desesperantes, incidiendo en la disminución de actividades de toda índole y originando que se activaran programas emergentes de abastecimiento de agua a poblaciones que padecieron escasez total de agua para las más elementales necesidades domésticas. Es muy posible que a mas de una persona le despertó conciencia y preocupación sobre lo poco o nada que hacemos como individuos y sociedad para contrarrestar un poco los daños a nuestro hábitat y ya la naturaleza se encarga de volvernos a la cruda realidad por atentar contra ella. Hoy, nos manifestó su otro extremo, la intensa tormenta que por algunas horas azotó la ciudad, colapsó prácticamente los servicios, calles, drenes pluviales y demás urbanizaciones carentes de niveles y trazos adecuados para contrarrestar los embates de las corrientes de agua, ante estas situaciones, toda esta gama de vicisitudes vividas y padecidas las últimas horas en lo que al clima se refiere, obliga a que ciudadanos y gobierno busquen replantearse sus prioridades y estrategias de prevención, en materia de protección civil, construcción y urbanización mejorada y corregida hasta donde sea posible, es cuestión de voluntad y mucha organización, basta recordar que el huracán Diana nos dejó una lección, que de manera imprudente pretendemos olvidar, relajando las reglas básicas de protección civil, al continuar urbanizando sin hacer mucho caso de menores prácticas de urbanización, considerando los libres causes y desfogues de aguas pluviales, que eviten inundaciones que dañen nuestros hogares y patrimonio. Y lo más grave, que haya tragedias humanas que lamentar. El cambio climático es una realidad, tendremos que aprender a vivir con tiempos difíciles en materia de clima y el cuidado de los delicados equilibrios ecológicos, nos compete a todos y no es una cuestión de ideología ni credos, es de civilidad, de responsabilidad, de conciencia y partipacion social. En el conflicto que se registró en Orizatlán en el que pobladores de Piedra Hincada bloquearon la carretera Huejutla-Orizatlán, se consideró como lamentable el deslinde que vía redes sociales hizo el alcalde Raúl Valdivia sobre el conflicto al aclarar que no era de su ámbito el caso, lo que generó un mayor conflicto y que el bloqueo se extendiera a otros lugares como la entrada a Coacuilco, toda vez que es el presidente de un municipio al que pertenecen los inconformes y lo que menos esperaban era que se hiciera a un lado. Por fortuna otros si hicieron su chamba y lograron destrabar momentáneamente el conflicto, acordándose una reunión para el día de hoy con las autoridades apropiadas.