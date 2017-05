En Pahuatitla continúan con construcción de casa delegacional a pesar de inconformidad La construcción continúa avanzando y una parte del arroyo que cruza justo por debajo de ésta, ha sido bloqueado con los cimientos y escombro que dejaron el grupo de simpatizantes perredistas. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Las amas de casa que acuden a los pozos se encuentran preocupadas ya que con la obra ya no tendrán privacidad. Frase: Obra continúa avanzando en Pahuatitla bajo el financiamiento del alcalde por ser para su mismo partido el PRD. Jaltocán, Hgo.- A pesar del conflicto generado entre habitantes del barrio Pahuatitla y barrios aledaños ante la construcción de una casa delegacional que está siendo realizada por el Delegado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el financiamiento del alcalde Guillermo Amador Lara por ser de su mismo partido, las acciones de construcción continúan en dicha zona pública. A pesar de la molestia generada entre pobladores del barrio Pahuatitla y vecinos quienes acuden a consumir agua de los pozos públicos ubicados en esta zona, así como bañarse y lavar su ropa, la construcción de una casa delegacional en este mismo terreno continúa en un espacio que es considerado por los pobladores como sagrado por ser el principal lugar en el cual adquieren el vital líquido ante los problemas de suministro del agua potable y escasez que siempre han existido en el municipio. Habitantes del barrio han dado a conocer que a pesar de que en varias ocasiones acudieron a tratar de hacer entrar en razón al Delegado perredista, Nereo Hernández, e incluso pidieron la intervención de las autoridades municipales para se frenara debido a que aseguran es una obra que estaba siendo financiada por el alcalde Guillermo Amador Lara, las acciones continuaron mientras que el personal del Ayuntamiento se “lavó las manos” asegurando que solamente los ayudaron en un principio y que es un problema de la localidad, por lo que tienen que resolverlo entre ellos. Mientras tanto la construcción continúa avanzando y una parte del arroyo que cruza justo por debajo de ésta, ha sido bloqueado con los cimientos y escombro que dejaron el grupo de simpatizantes perredistas, mientras que la angustia, principalmente entre las mujeres, crece debido a que a este lugar acuden a bañarse, por lo que con dicha obra que está a sólo 7 metros ya no podrán gozar de privacidad y tranquilidad al acudir a los pozos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Desastre por tromba que azotó en el municipio Sin solución al problema de topes colocados por pobladores Realiza COBAEH tercer Feria de las Universidades Detenido in fraganti cuando robaba en un domicilio en Coacuilco Aplicarán filtros de seguridad para prevenir la delincuencia