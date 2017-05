Espejeando. La ligereza y protagonismo suelen ir de la mano de ciertos líderes, que ante la escasez de argumentos, enarbolan las banderas de la emancipación social desconociendo o aparentando desconocer los más elementales factores que intervienen en la dinámica económica, política y social y solo pretenden imponer su propia agenda, por encima de cualquier otra prioridad de políticas públicas. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Su sello personal es la manifestación, su estrategia el amague y la radicalización. Para estos personajes, son ellos o el caos, no hay treguas. Porque luego entonces cómo se mantienen vigentes ante su gente, si no logran obtener aquello que les han prometido precisamente a cambio de mantenerse cohesionados, por un beneficio individual o colectivo. Con esas arengas, es como mantienen a sus huestes a la expectativa, motivados para la cotidiana lucha proletaria por que según sus líderes es este el único medio, como puede obtenerse del gobierno, casi cualquier ocurrencia, aparte de las justificadas necesidades, y que los alcaldes, principalmente, están obligados a cumplir. ¡Faltaba más!, Gustele a quien le guste. Cuando esto acontece, la sociedad se cuestiona, es ésta la única manera de obtener atención y servicios de un gobierno? Por supuesto que no, la mayor parte de la gente sabe que no es así, entiende que existe un proceso de planeación y presupuesto para realizar obras y acciones, tiempos y prioridades y que la intransigencia y amenaza no es la solución más inteligente y única. Y que tener carencias, no es justificación para transgredir la ley y el orden y que tampoco militar o pertenecer a determinado grupo político o agrupación campesina, sea sinónimo dé solución inmediata a todo lo que le aqueja a la ciudadanía. Creerlo y hacerlo llevaría a la confrontación y la intolerancia más absurda. Y aún más, cuando se pretenda erigirse en el poseedor de la verdad total, y con presunción de ser voz de todos los desposeídos y olvidados, incurriendo en la temeridad de asegurar que se tiene la certeza de casi hablar a nombre de una cuarta parte de la población hidalguense. Eso es ya preocupante pero así se las gastan los de antorcha campesina, que no generan más expectativas en la gente que sabe del valor del respeto al derecho ajeno, del trabajo y la responsabilidad, ya que de no ser así, habría marchas cada día exigiendo que el gobierno solucione todo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.