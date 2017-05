Cañeros no suspendieron quemas durante fin de semana; serian grandes las pérdidas Dirigente cañero asegura que no les fue notificada la disposición de manera oficial Apegados a que de manera oficial no les fue notificada la suspensión total de quemas, cañeros abastecedores del Ingenio Plan de Ayala, pertenecientes al Grupo Ejidal de Producción Cañera, continuaron trabajando de manera normal; a decir de su líder, de haber parado las perdidas serian cuantiosas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios A pesar de la prohibición del Consejo Municipal de Protección Civil, las quemas de caña se siguieron realizando el fin de semana pasado. Carlos Iván Torres Morales, Presidente del Grupo Ejidal de Producción Cañera, dijo que a pesar de la decisión tomada por el Consejo Municipal de Protección Civil de prohibir las quemas, dado que el pronóstico meteorológico indicaba condiciones de temperaturas extremas, los productores no suspendieron las quemas porque no están de acuerdo con esta medida de suspenderlas y menos dos días porque significa muchas pérdidas, además de que nunca les notificaron de manera oficial la prohibición de quemar, “solo nos enteramos por Internet, pero no fuimos llamados a participar en la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil municipal, tampoco nos llegó ningún escrito oficial con esta disposición”, “Sábado y Domingo se hicieron las quemas normales, pero en el horario normal que es, después de las 10 de la noche hasta antes de las cinco de la mañana”. Agregó que las agrupaciones cañeras han estado pegando posters en las zonas, para orientar a los productores sobre la prohibición de las quemas en horarios no permitidos. “De lo que si seguimos las instrucciones es de Protección Civil en el estado y con SEDARH, hace ocho días nos reunimos con ellos y nos indicaron que no debíamos quemar en ese horario y nos alertaron para tomar medidas preventivas”. En cuanto a los llamados de algunos sectores, quienes piden que deje de quemarse la caña y que se corte en verde, tal y como lo hacen en países como Colombia, el líder cañero enfatizó que en esta región no es posible, “pero debemos recordar que no son los mismos suelos ni la ubicación geográfica la que tenemos en la zona Huasteca, son otros sistemas, suelos, no hay piedra, no hay sierra y hay maquinaria adecuada porque el gobierno los apoya para adquirir cosechadoras”, agregando que en su caso han solicitado en reiteradas ocasiones apoyo al gobierno del estado y éste no ha llegado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA PT tendrá Congreso de su Comisión Municipal Mínima falta de maestros en el estado: Alejo Rivera Necesario diagnosticar a tiempo el asma: FGA Comuna era responsable del mantenimiento a El Cascabel Atiende IMES casos de “Sexting” en adolescentes