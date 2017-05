Atiende IMES casos de “Sexting” en adolescentes

Lo anterior fue informado por la coordinadora del módulo de atención del IMES, Cecilia Guadalupe Flores, la cual señaló que es principalmente la falta de información que tienen los jóvenes lo que los lleva a que compartan fotografías o videos, ya sea desnudos o con poca ropa en poses sugestivas, sin saber que pueden llegar a tener consecuencias que van no solo al daños psicológico si no a problemas más serios como la distribución de pornografía. Agregó que se puede detectar cuando los niños y jóvenes envían fotos no apropiadas desde el momento en que no quieren compartir con sus padres imágenes o no les quieren prestar el celular o alguno de los dispositivos con los que se conectan a redes sociales o a servicios de mensajes, puede haber cambios de conducta, siendo otro de los problemas el que la mayoría de estos jóvenes ni siquiera platican con sus padres.