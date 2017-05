Más que dinero, hace falta interés para crear IMPL AN Valles se va quedando rezagado en el tema en comparación con otras ciudades como Rioverde. El ex regidor en el pasado trienio Raúl García Salazar aseveró que más que dinero, hace falta interés de parte de las autoridades locales para crear el Instituto Municipal de Planeación, órgano descentralizado que bien podría ser echado a andar con una mínima inversión y ordenaría el crecimiento de la ciudad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DESDE EL 2012 VALLES está obligado por decreto del Congreso del Estado a contar con el IMPLAN El ex edil, detalló que actualmente funge como Contralor Interno del IMPLAN en San Luis Potosí y el titular de esa área es el ex diputado local Alfonso Díaz de León Guillén, tienen como objetivo, abrir un instituto de planeación metropolitano que abarque no solo la capital sino Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Zaragoza, Mexquitic entre otros. Recordó que la ex síndico municipal en el periodo 2009-2012, Francisca Rangel Herrera cuando fue alcaldesa interina, solicitó al Congreso Local le autorizara la creación del IMPLAN lo cual le fue avalado pero además, tiempo después la Legislatura posterior emitió un decreto en el cual ordenaba al Ayuntamiento la puesta en marcha de dicho instituto. Lamentó que en el trienio pasado 2012-2015 del cual formó parte, y bajo el argumento de no contar con recursos económicos, nunca se pudo concretar la apertura del IMPLAN y en lo que va de esta administración 2015-2018 aún no se realiza. “Alfonso Díaz de León propuso –cuando fue diputado- que los municipios con más de 40 mil habitantes están obligados a crear un IMPLAN, Ríoverde tiene el suyo y ciudad Valles se ha quedado atrás bajo el argumento que no hay recursos económicos para hacer un organismo descentralizado de esa magnitud” indicó. García Salazar agregó que si se quieren hacer las cosas se pueden hacer de una manera austera, con las instalaciones que ya se tienen propiedad del Municipio para economizar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA PT tendrá Congreso de su Comisión Municipal Mínima falta de maestros en el estado: Alejo Rivera Necesario diagnosticar a tiempo el asma: FGA Cañeros no suspendieron quemas durante fin de semana; serian grandes las pérdidas Comuna era responsable del mantenimiento a El Cascabel