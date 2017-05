Necesario diagnosticar a tiempo el asma: FGA

Lo anterior lo expresó tras conmemorarse este martes 02 de mayo el Día Mundial del Asma, padecimiento que causa broncoespasmos donde los bronquios se dilatan, hay una obstrucción para la respiración y si no se actúa a tiempo, el paciente puede presentar una crisis que lo pueden llevar a la hospitalización. El asma explicó, puede padecerlo cualquier persona de cualquier edad pero se alerta más a los niños porque estos batallan para comunicarse o bien son más propensos a esos males. “Ese padecimiento si no es bien diagnosticado, será tratado con medicamentos para las vías respiratorias. Existen estudios como la espirometría pero el paciente a veces no sabe dónde lo hacen o no tienen para el costo y es muy importante que el médico haga el diagnóstico” añadió. García Álvarez comentó que afortunadamente al día de hoy existen medicamentos en spray que ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes padecen asma ya que es una enfermedad que no tiene cura pero por lo menos les ayuda a sobrellevarla.