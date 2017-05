Comuna era responsable del mantenimiento a El Cascabel Basado en el supuesto de un acuerdo firmado desde el ex alcalde Alfredo González Lárraga. Según el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Valles debió ser el responsable de darle mantenimiento al puente El Cascabel y además de hacer las reparaciones en caso de desperfectos por tal motivo pide a la Contraloría Interna se inicien las investigaciones para determinar que funcionarios fueron omisos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios HASTA EL MOMENTO, NO han iniciado los trabajos de reparación del puente El Cascabel Lo anterior fue informado por Jesús Sierra Acuña quien explicó que el pasado 2 de enero, se quejó ante la SCT federal por la caída del puente El Cascabel en septiembre del año pasado, sin embargo lo remitió a la Contraloría General del Estado por considerar que eran de su competencia. El Estado determinó que la falla de dicha estructura fue debido a la falta de mantenimiento del ente responsable y que la queja que él había interpuesto debía ser atendida por la Contraloría Interna ya que el 18 de junio del 1997, el entonces alcalde Alfredo González Lárraga firmó un acuerdo con la SCT mediante el cual se “obliga a conservar la superficie de rodamiento, acotamiento, limpieza, deshierbe del derecho de vía, conservación, reparación y desazolve de puentes, alcantarillas y señalamientos”. “Le dice la Contraloría General del Estado al Ayuntamiento que inicie el procedimiento administrativo e imponga la sanción a los funcionarios que hayan omitido darle mantenimiento y conservación al puente El Cascabel” afirmó. Criticó que no se cumpliera lo dicho por el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López referente a que después de Semana Santa iniciarían los trabajos de reparación del puente pero ello no ha sucedido dado que ni siquiera ha comenzado el proceso de licitación de la obra. “Ya le echaron la bolita y ‘el pato’ lo tiene que pagar el Ayuntamiento, me asombra como están sacando de la jugada al constructor y como le echan la bolita al Municipio” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA PT tendrá Congreso de su Comisión Municipal Mínima falta de maestros en el estado: Alejo Rivera Necesario diagnosticar a tiempo el asma: FGA Cañeros no suspendieron quemas durante fin de semana; serian grandes las pérdidas Atiende IMES casos de “Sexting” en adolescentes