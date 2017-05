Apreciaciones Recién culminó la celebración del día del niño en las escuelas y ya se viene encima la cooperación para el día de las madres, con cooperaciones “voluntarias” que llegan casi a los 100 pesos, algunas madres de familia han externado su inconformidad ya que consideran es demasiado caro tomando en cuenta que existen quienes son de escasos recursos y no alcanzan a cubrirla. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin duda se requiere que se revise la situación de las escuelas públicas ya que nuevamente los festejos están saliendo del presupuesto de los padres, tomando en cuenta que se acercan los cierres de curso con las ceremonias de clausura que anteriormente estaban sin regular y las escuelas acostumbraban a realizaban eventos ostentosos. Quienes preparan también un festejo para las madrecitas en su día es el Sistema Municipal DIF y el ayuntamiento, con un evento que se está preparando con un programa artístico que será realizado por el imitador de Juan Gabriel, “Juan Juárez”, así como la rifa de regalos para que las asistentes puedan llevarse un detalle. El Ayuntamiendo ha señalado que aun cuando este año será de manera más austera a comparación del anterior, la intención es que no se quede sin reconocer a las madres y que finalmente puedan disfrutar de un momento de esparcimiento de manera gratuita en la plaza principal. Un nuevo hecho de violencia dentro de las instalaciones de la clínica IMSS-Prospera de Zacatipán se reportó hacia la tarde de ayer a las corporaciones policíacas, en donde se hablaba que una persona había agredido al personal, aunque no quedaban claras las razones del porque surgió la agresión. Sin embargo es común que se den los desencuentros entre familiares de los pacientes o los mismos pacientes con el personal del nosocomio al consideran que son víctimas de una mala atención o incluso de falta de atención ya que ni siquiera los pasan a ser revisados por el personal. Llama la atención que hasta los guardias de seguridad son quienes deciden quienes pasan y quienes no a recibir atención en urgencias, lo que habla de que quizá cuentan con una preparación médica para poder realizar esta labor sin que intervenga siquiera personal de enfermería para hacer la valoración. Aunque definitivamente la violencia no se justifica de ninguna manera, ya que ante todo tiene que prevalecer el orden para evitar caer en otra clase delitos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones