Apreciaciones A muchos sorprendió el resultado de los comicios internos para la renovación de la Federación Universitaria Potosina, celebrados en todos los campus de la UASLP el pasado viernes dado que, contrario a lo que se venía viviendo por años cuando ganaba la planilla de siempre, en esta ocasión fue distinto dado que obtuvo el triunfo la fórmula independiente. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Las cifras lo dicen todo, la planilla una que fue la triunfante y en la que se incluyen por primera vez a dos huastecos, ganó con 5 mil 434 votos contra 3 mil 561 de la planilla 2 pese a que según denunciaron el día de las elecciones, hubo entrega de becas y apoyos para que esta ganara. El reto del presidente de la FUP y de su equipo de trabajo será, una vez que asuma el cargo, llevar a cabo sus propuestas hechas en campaña, cambiar la forma en cómo se venían haciendo las cosas mientras que los dos vallenses que están dentro de la planilla, logren descentralizar los programas y becas que solo se repartían en la capital. La FUP siempre ha tenido un papel importante en temas sociales como el alza al transporte y otras problemáticas así que veremos más adelante, cuál será la postura que asuman los jóvenes que tomaran las riendas de dicha federación. Prevén que en próximos días, puedan suscitarse connatos de violencia en el ejido Las Palmas en el municipio de Tamuín dado que, su asesor legal Miguel Ángel Guzmán Michel adelantó que lograron ganar ante la SEDATU, un pleito de varias hectáreas de tierras que estaban en disputa con la empresa CEMEX. Recordó que desde hace tiempo, autoridades ejidales han reclamado que extensiones de tierra son del ejido mientras que la empresa lo niega y ha generado rispideces inclusive el año pasado, el comisariado ejidal Ernesto Márquez pisó la cárcel tras ser demandado por CEMEX. El Grupo Cambio que dirige el dos veces alcalde de Valles Juan José Ortiz Azuara, comenzó desde hace unas semanas atrás, el trabajo social entre la población; primeramente, la regidora Elizabeth González Bucio, aprovechando el Día del Niño realizó un festejo en el Carmen 3. Allí, surgieron los comentarios de que Liz González es una de las opciones de ese grupo que pertenece al PRI, de lanzarla para un cargo en las elecciones próximas del 2018 y que bien podría ser la alcaldía. Pero además se sabe que, el ex regidor Manuel Valdés Galicia actual dirigente de la Unión Ganadera Regional, anda emocionado y también quiere participar pero no se ha decidido si la alcaldía u otro cargo de elección popular. De quien ya no se ha sabido mucho es del ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín quien también pertenece o pertenecía a ese grupo, mismo que en febrero de este año, y aprovechando el festejo por su cumpleaños, se destapó oficialmente por la alcaldía de Valles. En el PAN, este sábado trascendió que Javier Cruz Salazar presentó su renuncia a dicho instituto político, hecho que fue magnificado por algunos sin embargo, dicho joven no tenía mucha participación dentro del partido además, en su escrito solo refiere que su salida obedece a que conforme pasó el tiempo, cambiaron sus intereses y objetivos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones