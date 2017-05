Inauguró el Gobernador el Campeonato Estatal Charro 2017

Omar Fayad refrendó su compromiso con ellos y destacó la importancia de este deporte para su administración, por lo que continuará impulsando las acciones necesarias con el Comité Olímpico Nacional, “para que no lo hagan a un lado de las justas deportivas”, dijo. Puntualizó que al ser la charrería el deporte nacional, ojalá más gente participara en las competencias. Entusiasmado declaró: “espero que este año Hidalgo sea la mejor versión y la mejor edición del Campeonato Nacional Charro”. Detalló que en la entidad hay más de 90 asociaciones charras, “por eso me traje el nacional a Hidalgo; recibiremos con los brazos abiertos a toda la gente que venga no sólo de diversas entidades del país, también esperamos nos visiten de Estados Unidos”. Cabe destacar que el evento se realizó en la comunidad de San Pedro Huaquilpan en el municipio de Zapotlán y estuvieron presentes Eduardo Baños Gómez, secretario de Turismo; Leonardo Dávila Salinas, presidente de la Federación de Charrería; David Muñoz Pineda, presidente del Comité Organizador; el alcalde anfitrión, Erick Islas Cruz, así como legisladores federales y estatales, entre otros.