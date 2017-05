Problemas de hepatitis continúan en Tlalnepantla y barrios aledaños La enfermedad se sigue atribuyendo al consumo de agua en malas condiciones. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Elda Miriam Pérez Martínez, Directora del Centro de Salud. Frase: Se presentaron dos nuevos casos de hepatitis en la población, lo que se atribuye al consumo de agua sucia o sin clorar. Jaltocán, Hgo.- En aumento se han ido los casos de hepatitis que se han presentado en barrio Tlalnepantla y zonas aledañas, lo cual según las autoridades de salud podría estar atribuido al consumo de agua sucia o sin clorar. Informó lo anterior Elda Miriam Pérez Martínez, Directora del Centro de Salud, quien explicó que a pesar de las diferentes acciones que se han realizado en barrio Tlalnepantla para tratar de erradicar los casos de hepatitis, esto no ha sido posible, ya que últimamente se volvieron a presentar dos nuevos casos, de los cuales uno es de barrio Chalahuitzintla. La doctora explicó que dicha situación se ha tornado preocupante, ya que hasta el momento se ha realizado en la zona la eliminación de criaderos, encalamiento de la ribera del río, pláticas de promoción sobre la higiene de alimentos, personal, filtros escolares, revisión y limpieza en la entrada de la escuela. Pérez Martínez dijo que es necesario que la población esté consciente de que la hepatitis es contagiosa, por lo que pidió eviten compartir alimentos de un mismo plato o vaso, y que de existir algún caso sospechoso dentro de un hogar, se utilicen trastes separados, o cualquier situación que ponga en contacto con la saliva del enfermo. Por último, invitó a la ciudadanía a que realicen la cloración del agua o consuman purificada para que no expongan a sus familias a esta enfermedad que recalcó que puede ser causa de muerte en caso de no atenderse de inmediato. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Transportistas del servicio mixto piden mejoramiento de carreteras En Pahuatitla continúan con construcción de casa delegacional a pesar de inconformidad Desastre por tromba que azotó en el municipio Sin solución al problema de topes colocados por pobladores Realiza COBAEH tercer Feria de las Universidades