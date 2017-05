Hospital integral de Atlapexco realiza campaña de vasectomía El método es para planificar la familia Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios El hospital integral realiza campaña para planificar a familia Atlapexco, Hgo.- La Secretaría de Salud promueve una nueva campaña para realizar vasectomía sin bisturí de manera gratuita, en este municipio. La campaña está dirigida a todos los varones que no deseen tener hijos. Para ser beneficiarios no es necesario haber procreado ni tampoco hay una edad límite para ello. Los interesados pueden acudir desde este momento por información a los centros de salud de su localidad o a la unidad urbana. El beneficio de la campaña es para la población abierta, sea derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE e incluso para quienes no tengan ninguna seguridad social. La diferencia entre la vasectomía tradicional y la vasectomía sin bisturí es que con esta se realiza una pequeña incisión en la parte media del escroto, mientras que la tradicional es en el lado derecho y en el lado izquierdo y se realiza con bisturí, por lo que es necesario la saturación. En la segunda opción no se corta, sólo es una punción con una tijera de anillos especial. El paciente no necesita un punto, sólo es necesario colocar con un parche de curación porque en 48 horas la piel se regenera. Las ventajas que representa esta modalidad es que tiene menos complicaciones por la maniobra en el procedimiento, es menor el riesgo de tener un hematoma o los famosos moretes y es menos el dolor. “El fin es el mismo, es un método definitivo donde ocluyen los deferentes que impiden el paso de espermatozoides”. El paciente después de la cirugía tendrá una terapia de hielo cada media hora en la zona de la cirugía para evitar la inflamación, el sangrado y el dolor. Deberá evitar actividades que requieran gran esfuerzo físico. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Motociclista herido al derrapar SSA pide descacharrizar hogares Río de Atlapexco no incrementó su cauce a pesar de fuerte lluvia SAGARPA exhorta a campesinos reportar plagas Lluvias beneficiarán el campo agrícola