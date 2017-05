Espejeando. La reconfiguración del distrito electoral, ahora dividido en dos distritos locales, empieza a tener su propia identidad y posicionamiento de grupos, con mejores estrategias tanto de comunicación como de alianzas y desempeño político. Se percibe que están aprendiendo rápido y tiene que ser así, pues no queda mucho tiempo para el 2018, donde cada quien deberá entregarle resultados al partido que los postuló y que junto al voto de la gente, hoy están donde están, claro está, a reserva de los acuerdos a valores entendidos que existan o se consoliden de aquí a los días previos al proceso electoral. Pero eso es tanto como entrar en teóricas confabulaciones y pues eso ya es harina de otro costal. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Lo que si es real, al menos hasta el momento, es la habilidad que cada alcalde está desplegando en su respectiva demarcación municipal para no quedar fuera de la madre de todas las elecciones, que prácticamente se localiza a la vuelta de la esquina, y ya no hay marcha atrás. Por supuesto que cuando se hace referencia al activismo de los pueblos y presidentes municipales, es el sentido estricto de estar a la altura de lo que la gente espera de ellos y pueda refrendarles su confianza cuando la requieran, de otra manera será toda una proeza lograrlo y por ende algunas carreras políticas hasta ahí llegarían, y ya no se diga de quienes vengan atrás pisando fuerte y queriendo figurar no le alcanzarán los tiempos ni las circunstancias. Por lo tanto ya no habrá segundas oportunidades para el grupo que se distraiga en grillas banqueteras por que como diría un exalcalde de triste memoria. “Jodidos los que todavía no llegan”. Y así es, del trabajo que realicen los actuales alcaldes dependen tanto quienes se agregaron a ese proyecto triunfador con visión de futuro, como el mismo partido que los postuló, sin embargo, en términos reales, es difícil, muy complicado, futurear; en política el término existe pero solo para quienes conocen el oficio, para quienes saben operar y tienen la sensibilidad de transformar las restas en sumas y en multiplicaciones, para quienes tienen la visión de desechar, no por capricho, si no porque afecte a un proyecto, por que sea un mal elemento que pueda poner en riesgo lo que han acuñado con esmero, pero fundamentalmente, la palabra visionario aplica para quienes son sensibles y saben agregar liderazgos que incluso estuvieron en contra en alguna ocasión, y eso ya es mucho decir, por lo general, como se dice líneas arriba, es muy común trabarse en pleitos estériles que solo abonan a la venganza personal, no realmente a un proyecto político. Y hasta lo que va de las administraciones municipales, son pocos los que se han abstenido de abusar del poder; encontramos desde sueldos elevados, aviadores, nepotismo, por hablar de lo menos peor, como diría alguien de la farándula, “al fin y al cabo todos lo hacen”, así que será muy interesante, de acuerdo a la ley de transparencia que ya está muy vigente pero que pocos le ponen atención, verificar que tan acertado ha sido el trabajo de los alcaldes. Volviendo al tema del distrito, al menos en lo referente a los municipios que integran el distrito de Orizatlan, ya es posible dar seguimiento continuo al activismo político, que al menos tres alcaldes panistas, realizan coordinadamente sin zancadillarse, lo cual ya es mucho decir, sumado a eso, se conducen bien, sin que se vea necesidad de supeditarse al panismo tradicional de Huejutla, que se aprecia ya fue superado y rebasado por la capacidad de organización de un Manolo Gutiérrez, de Xochiatipan, un Pablo Salazar de Tlanchinol, jóvenes ambos y un alcalde de Orizatlán, dando tumbos, pero sin bajar la guardia en ningún momento. Es interesante observar que los tres actuales alcaldes de Acción Nacional, llegaron al poder bajo fuertes presiones y desencuentros que hoy parecen estar remontando cuando menos los dos primeros, de no perder la proporción de la realidad y sustrayéndose al vértigo del tabique, no está lejos el día que estos dos personajes pudieran ser el referente de una nueva generación de políticos de oposición, pero sin caer en la intransigencia y el fanatismo ideológico, que carece de propuestas y solo confronta y divide, el tiempos y el trabajo responsable le dará su justa dimencion a cada quien. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.