Estudiantes universitarios tienen sobrepeso: CMU Han detectado que alrededor del 40 por ciento de los alumnos tienen problemas de sobre peso u obesidad, situación que los ha obligado a adoptar medidas para tratar a los alumnos mediante jornadas Poco más de la tercera parte de los estudiantes universitarios del campus huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presentan algún problema relacionado con el sobre peso de acuerdo a estadísticas del Centro Medico Universitario; la mala alimentación sigue siendo el factor principal de ello. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Alrededor del 40 por ciento de los estudiantes de la universidad presentan problemas de sobrepeso derivados de su alimentación. Miguel Rene Mellado, responsable del Centro Médico Universitario, entrevistado al respecto señalo que de acuerdo a sus estudios, han detectado que alrededor del 40 por ciento de los alumnos tienen problemas de sobre peso u obesidad, situación que los ha obligado a adoptar medidas para tratar a los alumnos mediante jornadas. Detalló que para ello cuentan con la participación de médicos bariatras quienes dirigen las acciones a emprender con el alumnado, teniéndose además la colaboración de un laboratorio farmacéutico, con quienes tienen programada ya una actividad donde se sumaran ahora licenciados en nutrición y un equipo de ultrasonido para detectar alteraciones en el hígado de los pacientes que ya se tienen detectados con estos problemas. Señalo que lamentablemente por las mismas costumbres de la región, los jóvenes no son dados a cuidar su alimentación y consumen en exceso carbohidratos y alimentos que no son fácilmente digeridos por el cuerpo, lo que provoca que no se den avances importantes en el mejoramiento de la calidad de la alimentación. Agrego que por años han intentado inculcar en los jóvenes la aplicación del plato del buen comer, pero el consumo en exceso de productos fritos, han ocasionado que no solo las personas con desórdenes alimentarios presenten complicaciones como el hígado graso, si no que este problema se está viendo ya en niños incluso de 8 años, pero todo se debe a la mala alimentación.