Jugadores, desean espacio deportivo para su comunidad Huehuetlán, S.L.P.- Jóvenes que degustan del deporte, desean que en su comunidad se pueda contar con un campo en el cual puedan realizar sus prácticas y poner en alto el nombre de su comunidad y de su municipio ya que a pesar de la falta de un espacio han logrado sobre salir en diferentes encuentros. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Jóvenes requieren de un espacio digno donde practicar deporte y desarrollar sus habilidades. Al respecto Juan Hernández, habitante de Chunutzen II, señaló que a pesar de que existen terrenos con amplios espacios para formar un campo deportivo, por desgracia no cuentan con un lugar apto y propio que les permita desarrollar sus artes deportivas y poder representar a su comunidad y hasta su municipio. "Hemos tenido participaciones a nivel municipio y a nivel región y hemos logrado sobre salir porque si tenemos compañeros que saben tocar el balón, pero no tenemos un campo en donde entrenar entre semana y así coordinarnos más a la hora de jugar", indicó. Por ello, aseguró han pedido a las autoridades de la comunidad que hagan los trámites necesarios para obtener el beneficio, sin embargo no han visto avance alguno y mientras tanto el único lugar en donde practican algunos jóvenes es durante su horario escolar. Indicó que como interesados no han hecho los movimientos necesarios porque desconocen cuáles son los procedimientos para gestionar dicho espacio, "pero el interés es de nosotros, por eso queremos que nos digan como pedirlo a las autoridades porque no sabemos", puntualizó.