Iglesia evangélica desvela a vecinos con música estruendosa

La Iglesia se ubica sobre la calle Hidalgo, pero según habitantes que viven a unos metros del sitio, sus alabanzas que incluyen música y baile, son hasta altas horas de la madrugada y con sonidos que rebasan los decibeles que debiera regular el Municipio.

Elizabeth Morales Flores, vive a unos 300 metros del templo, y asegura que hasta su domicilio y todavía más lejos se oye la música estruendosa, que en ocasiones tienen hasta las 5:00 de la mañana, “tan sólo ayer (sábado) iniciaron en la tarde noche, pero tuvieron su música hasta después de las tres de la madrugada (del domingo)”.

Aunque el horario de la iglesia es a partir de las 10:00 de la mañana, habitantes que también tienen sus domicilios a unos pasos del sitio, aseguraron a este medio de comunicación, que ayer mismo (domingo) sus alabanzas las iniciaron a las 9:00 de la mañana, “la verdad sí nos tienen a todos desvelados, sí es mucho el ruido que tienen”, señaló Adolfo “N”.

A pesar que la mayoría de las reuniones que tienen los evangélicos son de sábados para domingos, tampoco se salvan de desvelos entre semana, ya que afirman que también organizan cultos en cualquier día de la semana, sin importar las quejas de los vecinos, mantienen la música a todo volumen hasta entrada la madrugada o hasta las primeras horas del siguiente día.

“Yo no sé cómo le hacen para aguantar tanto, ni en una borrachera me he podido desvelar tanto” ironizó otro de los vecinos, que prefirió omitir sus generales.