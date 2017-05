CDM – PRD también apoya el proyecto de AMLO  

Como una forma de buscar adeptos para qué les beneficia en las votaciones de 2018, dijo que el PRD apoyaría a Morena, pero sin perder la identidad como perredistas, “hasta el momento esa es la idea, respaldar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero igual podrían haber cambios”. Sin embargo, a nivel local, a pesar que el Sol Azteca no ha visualizado a su candidato para la Presidencia Municipal el próximo año, dijo que Morena no representa una competencia, y a pesar de la serie de declaraciones que puedan surgir en contra del Partido de la Revolución Democrática, “a la gente no se le puede engañar” y agregó, que a pesar que el Presidente Municipal, Domingo Rodríguez Martell no ha manifestado algún interés por buscar la reelección, están seguros los perredistas, que tendría garantizada la victoria. Martínez Reyes, incluso lamentaría que el Alcalde no esté interesado en mantenerse en la Presidencia, ya que los cambios constantes hacen que se pierdan los proyectos que surgen en una administración pública y que suelen perderse una vez que concluyen los trienios, más aún si se trata de gobiernos emanados de partidos opositores a los que se encontraban.