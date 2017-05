Antes de hacer pronunciamientos, cada partido debe llamar a sus regidores El ex dirigente del PRI Manuel Francisco Lárraga Morán señaló que la propuesta del dirigente del PAN Felipe Rivera es buena, sin embargo: “Cada partido debe hacer un llamado en primera instancia a sus regidores, mientras que el PRI, debe llamar a cuentas al Contralor Municipal, ya que fue impuesto por ser la primera minoría”, recalcó. Axtla de Terrazas, S.L.P.- Para Francisco Manuel Lárraga Moran ex-dirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la convocatoria realizada por Felipe Rivera García del CDM del Partido Acción Nacional (PAN), en donde invitó a todos los dirigentes de los partidos políticos, reunirse para entablar una apertura al diálogo y conformar un frente común, que exija al Presidente Municipal Julio César Hernández Reséndiz cuentas claras y cumplir con las promesas de campaña, debe abarcar a los antiguos dirigentes de cada partido. Axtla | Axtla 0 Comentarios El ex dirigente del PRI Manuel Francisco Lárraga Morán señaló que la propuesta del dirigente del PAN Felipe Rivera es buena, sin embargo: “Cada partido debe hacer un llamado en primera instancia a sus regidores, mientras que el PRI, debe llamar a cuentas al Contralor Municipal, ya que fue impuesto por ser la primera minoría”, recalcó. El ex-dirigente Lárraga Moran, recomendó que los ex comités quienes fueron los que en un momento pusieron a sus respectivos representantes partidistas, es decir, regidores, a que también sean convocados para entablar diálogo y crear los puentes necesarios para tomar los acuerdos pertinentes, en donde estos deberán dar una explicación, del porque están aprobando ciertas cuentas, obras o pseudo trabajó. “En mi caso, yo lo primero que haría en cuanto al partido del que representé seria llamar a cuentas al contralor interno Carmelo Reyes Rubio, porque la regidora Martina Álvarez Cervantes y Arturo Rodríguez están firmando bajo protesta, y Reyes Rubio fue puesto por la primera minoría que es este caso fue el PRI”, aseguró. Abundó que Reyes Rubio al ser impuesto por la minoría PRI-PVEM, la actual dirigente del tricolor, Anadelia Hernández Guerrero, debe llamarlo a rendir cuentas claras de toda la situación del Ayuntamiento: “Porque él fue puesto para vigilar que todo este trascendiendo con transparencia y estricto apego a la ley”, refutó Lárraga Morán. Destacó que otro caso es el Álvaro Hernández Espinosa, Regidor por el Partido de la Revolución Demócrata (PRD) en donde recomiendo al ex-candidato Jovanny Ramón pedir una lista detallada de las obras y gestiones, esto correspondiente a sus comisiones que le competen. Otra más que recalcó fue la del Regidor J. Refugio Ojeda González de extracción del panista, en donde siendo Felipe Rivera García el dirigente del CDM del PAN debe solicitarle a su representante al interior de cabildo cuentas de todo, esto porque su actuar contrasta mucho con los de su homóloga María Antonia García Rivera, compañera de partido. “Mi propuesta seria sentar a todos, para queden cuentas claras, del porque están muchos aprobando cuentas y otros firmando por protesta, siendo evidente un claro descontrol y descontento social, lo importante es que haya un contrapeso en todo Axtla que exija trabajar con rectitud antes todo”.”, finalizó Manuel Francisco Lárraga Morán, asegurando que él podría sumarse a este frente común, siempre y cuando todo se realice dentro de un marco de legalidad y respeto, en donde cada partido asuma las culpas que le competen y que sancionen a sus representantes y no solo quede en un intento para sobresalir a futuro de manera política. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gran éxito festival de la Guelaguetza en Axtla Dirigencia del PRI no cuenta con padrón de militantes, ex dirigente no los dejó PC capacitó a personal del CAM Agustín Yáñez en la prevención de accidentes Trabajamos para acercarlos a Dios y mediante él unirlos como familia: Presbítero Trabajando para atender el tema del cólera: UMF