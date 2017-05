Apreciaciones La lucha por empezar a posicionarse de cara a las elecciones que se desarrollarán en el 2018 ya se está dando y por diferentes frentes; una muestra de ello es que quienes se habían hecho los enojados o los ofendidos durante los últimos meses e incluso años, ahora de buenas a primeras andan buscando reconciliaciones. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Ahora sí que como dijera el Chavo del 8 en su canción, “vuelve el perro arrrpentido”, y son más de uno quienes se están aguantando la vergüenza y regresan a la que ahora dicen siempre fue su casa a pesar de las descalificaciones que en algún momento le profanaron o las rabietas que hicieron en contra de los que dirigían estas. Una muestra de esto fue la aparición para muchos sorpresiva, de la lideresa de ambulantes de la CTM Amelia Nuñez, quien se apareció en el evento de la Federación Huasteca Norte de la CTM, donde todos los organismos sindicales adheridos celebraron el 1 de Mayo. Y es que para nadie es extraño que desde hace mucho tiempo, sintiéndose con “fuerza”, Amelia los dejó de lado y siguió su camino respaldada entre otros por Angel Hernández, quien recientemente renunció al PRI, y se sumó a una corriente de perredistas y ex militantes de otros partidos quienes bajo el lema de la transparencia y la supuesta lucha social, ahora quieren sumar adeptos creyendo que a la gente ya se les olvido de donde viene; o lo que es lo mismo, que son la misma gata pero revolcada. Pero bueno ese es otro tema, en el caso de Amelia Nuñez hasta la oportunidad de hablar tuvo en el evento y de acuerdo a la lectura de los que estaban presentes, poco más que anunció que ha decidido alinearse a la CTM dirigida por José Pañola y sus intenciones son obvias, no quedarse fuera y respaldarse en este sector que aún es muy fuerte dentro del PRI local. Por otro lado con los Perredistas, la reaparición en el escenario de Reyes Espinoza también le va a poner sabor a la disputa interna que tienen tanto Guadalupe Arteaga como Gerardo González, convirtiéndose el también ex presidente local del partido en un importante punto de equilibrio que podría ponerle rienda a las cosas de cara al 2018. La trayectoria dentro del partido de Reyes Espinoza, sin duda será pieza clave para poder garantizar que el PRD conserve las regidurías que actualmente tiene, ya que cuenta al interior con un importante grupo político; ahora la duda es si la negociación se da. Por otro lado poco movimiento se les ve a otros partidos incluido el PAN, donde aún hay posibilidades de que a Paco Gómez le quiten la presidencia local, ya que ante un tribunal se encuentra un procedimiento de inconformidad por el fallo que emitió el PAN Nacional para declarar válida la elección de Gómez. Aunque la fractura que se pudiera dar y considerar más importante es en el equipo del comité que tiene Paco, es la intención de Raquel Hurtado de ser ella la candidata a presidente municipal por el PAN y tiene tiempo ya moviéndose, así que un choque entre los que ahora son amigos es más que evidente, ante los deseos que tiene Gómez de ser nuevamente candidato, para lo cual ya anda buscando hasta a su coordinador de campaña. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones