Un hecho inverosímil los ganaderos de San Martín y Tanquián decidieron realizar una denuncia pública en contra del presidente de la república Enrique Peña Nieto, al señalar que les fue anunciada, no prometida, la pavimentación de la carretera que conecta a los dos municipios de la huasteca sur, por un monto alrededor de los 17 millones de pesos.

El caso es que a la fecha el recurso no ha sido ejercido por nadie, y la obra evidentemente ni siquiera se tiene en proyecto ejecutivo, por lo que consideran los productores que si el recurso fue etiquetado por el gobierno federal a donde fue a parar, aunque tampoco existe evidencia de que la partida presupuestaria se haya destinado para estos trabajos.

Sin embargo no sería la Junta Estatal de Caminos la dependencia que se encargara de estos trabajos, es decir el gobierno del estado, sino la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, SCT, aunque obviamente los ayuntamientos tendrían que ser informados sobre esto y deberían ser los primeros en darlo a conocer.

Por lo pronto los ganaderos pretenden ejercer presión a través del presunto documento oficial para que se les dé una explicación, ya que consideran que si les anunciaron la obra es porque se iba a hacer y el recurso tuvo que haber sido enviado a las dependencias encargadas de administrar y ejecutar ese dinero.

En el municipio de Tampacán se observa que ya iniciaron con la formalización del comité municipal tal como se ha venido realizando en otros lugares, aunque en esta ocasión no se contó con la presencia del dirigente estatal Martín Juárez Córdoba, solamente la asistencia del delegado para el municipio Rafael Hervert Carballo, quien ha sido el encargado de realizar las negociaciones con los grupos internos del PRI para poder conformar una planilla de unidad, algo que no es nada sencillo dada la rispidez que existe entre los priístas que están inconformes por cómo se ha manejado el partido en los últimos años y que sean las figuras de siempre las que lo controlen.

Sin duda se requiere de mucha voluntad de parte de la nueva dirigencia para lograr consensar con todos los grupos y lograr reincorporar a la mayor cantidad de militantes y liderazgos que se alejaron por causa de los últimos dos procesos electorales que le costaron la derrota en lo municipal.

En Tamazunchale tal parece que algunos grupos políticos se preparan para realizar festejos a las madres del municipio como una forma de sumar simpatizantes a sus proyectos, aunque no se manejan figuras abiertamente como aspirantes, ya la sociedad observa quienes tienen interés en ser tomados en cuenta y mantienen su luchita.