Piden a Regidores locales no ser una comparsa

Huejutla, Hgo.- Piden a Regidores de la Asamblea local del Ayuntamiento de la Huasteca hidalguense, demostrar con acciones que son auténticos representantes de la sociedad que con su voto de confianza los llevó al lugar que ostentan en este momento y no convertirse en una comparsa del representante del poder municipal en turno, así lo dio a conocer el abogado Raúl Flores Matamoros. Entrevistado en la vivienda que ocupa en la colonia Nueva Tenochtitlán de esta ciudad dijo que, hasta el momento no ha visto a ninguno de los Regidores llevar a cabo labores de campo para detectar la problemática que presenta cada una de las colonas y barrios de esta cabecera distrital, “a poco nuestros representantas no se dan cuenta del estado en el que se encuentran las calles o el desabasto de agua que estamos viviendo en muchos sectores poblacionales”, destacó. Dijo además que los representantes ciudadanos también deben sumarse al reclamo que ha venido haciendo la población en general, en cuanto a la situación de grave contaminación que se vive en esta cabecera local y sus comunidades, lugares donde prácticamente los afluentes presentan aguas negras muy pestilentes que ponen en riesgo la salud pública de todos. Flores Matamoros también recordó a los Regidores que sus dietas -sueldos altos- salen del erario público y no de la bolsa del presidente, por lo que los invitó a cumplir cabalmente con la ciudadanía que con su voto depositó su confianza en estos, “ellos están por nosotros que votamos, entonces tienen el compromiso de cumplir con la sociedad”, concluyó.