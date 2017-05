Apreciaciones A pesar de los barruntos de lluvia el día de ayer en Hidalgo, de acuerdo al Servicio Metereologico Nacional y a la CONAGUA se prevé que en mayo se registre un promedio de lluvia de 33.3 milímetros (mm) en México, cifra menor a la media nacional de este mes, que es de 41.6 mm, de acuerdo con la climatología 1981 a 2010. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Temperaturas superiores a la media mensual, que es de 35 grados Celsius, se prevén en estados del noroeste, el norte y el noreste de México. Es decir habrá mucho calor es el pronóstico, para zonas más bajas. Para regiones del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, y el sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se prevé más lluvia que el promedio. Debajo de la media estarán Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas. Mire que ayer los barruntos de lluvia eran importantes en Hidalgo y a pesar de eso el pronóstico es que habrá menos lluvia. La temporada de huracanes oficialmente inicia el 1 de junio, este podría adelantarse al 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre de 2017. Estas fechas delimitan convencionalmente el período de cada año cuando la mayor parte de ciclones tropicales se forman en el océano Atlántico. Sin embargo, la formación de ciclones tropicales son posibles en cualquier tiempo. No obstante, como lo demuestra la rara Tormenta tropical Arlene, que fue sólo la segunda tormenta nombrada que se registró en abril, la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier parte del año. El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes comenzará a emitir avisos sobre posibles ciclones tropicales que son una amenaza para la tierra durante esta temporada. Sin embargo ya el Ejército Mexicano se encuentra listo para apoyar a la población en caso de registrarse un desastre, durante la época de ciclones y huracanes de este año, que oficialmente, está próxima a comenzar. Se dijo que en Tuxpan Veracruz se cuenta con el quinto batallón de ingenieros de combate que tiene maquinaria pesada, y un puente que se arma de 33 metros para poder responder a las necesidades de esta área, no sólo a la parte norte de Veracruz, también Tamaulipas y en cualquier lugar que se requiera para aplicar el Plan DN III para apoyo a la población en caso de desastres. En Ixmiquilpan las quejas de las tienditas es constante de que los oxxos les están “ganando el mandado” como coloquialmente se comenta; es decir la gente ya no va la tiendita de la esquina, se va el OXXO por que según se ve más “cool” la verdad es que es más caro, pero en este mundo de al revés sin duda la opinión es que “antes muerto que miserable” prefieren pagar más por menos. Que se le va hacer es la ley de la oferta y la demanda. Ayer en Cardonal se realizó el Lunes Cívico en la Telesecundaria N° 55 de la localidad de El Decá, labor que mes con mes la Presidencia tiene a bien organizar en las diferentes escuelas del municipio con la finalidad de que los alumnos sean incluyentes en las actividades que el Ayuntamiento efectúa. Jorge Penca Zongua encabezó las actividades, ahí se entregó Material Escolar a las diferentes Telesecundarias que conforman el municipio, pues el gobierno que preside el profesor sigue aportando mejoras a la educación con la finalidad de que los alumnos de los distintos niveles puedan contar con material que les permita desempeñar sus actividades escolares. Los útiles escolares son beneficio para los alumnos de las Telesecundarias; agradeció al gobernador Omar Fayad Meneses. Por cierto aprovechó el edil para felicitar a los docentes por el Día del Maestro. En este mismo evento se hizo la entrega de uniformes a las alumnas de la Escuela Primaria General “Lic. Jesús Zenil” de la cabecera municipal, quienes van a representar a Cardonal en la competencia Nacional de relevos y salto de longitud el próximo mes de junio en el estado de Guadalajara. Por cierto esta semana la celebración del Día de las Madre y del maestro traerá sendos eventos en las instituciones escolares, por lo menos dos días están marcados en el calendario escolar, así que este puente seguirá. Montserrat Ortiz Segovia es nombrada coordinadora del Programa Comedores Comunitarios de la SEDESOL Delegación Hidalgo. La nueva titular anteriormente fungió como Secretaria Técnica y Secretaria Particular del Despacho de dicha instancia; tiene estudios en Administración de Empresas y actualmente cursa la maestría en Administración Pública, en la Universidad del Valle de México. Onésimo Serrano González, informó que al finalizar el año operarán en la entidad 28 Comedores Comunitarios, acciones que fortalecerán el acceso a la alimentación sana, variada y suficiente.