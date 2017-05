No está autorizada suspensión de clases por Día de las Madres Pese al ordenamiento, diversos planteles de la localidad, desde la semana pasada notificaron a los alumnos que no habrá clases Los centros escolares del nivel básico no deben suspender clases este miércoles con motivo del festejo del Día de las Madres afirmó lo anterior el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en la Huasteca Norte (URSEHN) José Federico Carranza por tal motivo señaló que los supervisores deben estar vigilantes. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ESTE MIÉRCOLES NO DEBE suspenderse clases en los planteles de nivel básico informó la URSEHN El docente explicó que tras la suspensión de labores la semana pasada, primeramente por el Día del Trabajo y posteriormente por el aniversario de la Batalla de Puebla el viernes 05 de Mayo, el próximo día de asueto oficial autorizado por la SEGE es el 15 de este mes con motivo del Día del Maestro. “El festejo que se hace es una tradición que está en el País sin embargo tenemos que atender primero el llamado de nuestro trabajo, nuestra situación laboral, debe de trabajarse ese día, lo que se recomienda es que se hagan trabajos relacionados con esa fecha para que no se pierdan en otro tipo de cosas” expresó. Enfatizó que bajo ninguna manera pueden suspenderse las clases en las escuelas del nivel básico y “es responsabilidad de los supervisores y de los directores de las escuelas y jefes de sector que se cumpla esa normatividad” agregó. Sin embargo, pese a ese ordenamiento, diversos planteles de la localidad, desde la semana pasada notificaron a los alumnos que no habrá clases este miércoles lo cual va en contra de lo que marca la autoridad educativa. Federico Carranza por otra parte recordó que siete alumnos del municipio lograron pasar a la Ruta de la Independencia tras obtener buenos resultados en la pasada Olimpiada Nacional. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cientos de personas reunió la huapangueada dominical en la plaza Realizan homenaje por el CCLXIV aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla Recetan paracetamol a niño con parasitosis Jubilados de Telesecundarias llevaran protesta a la capital Tres municipios huastecos podrían tener alerta de género: IMES