Jubilados de Telesecundarias llevaran protesta a la capital  

Profesores jubilados de Telesecundarias, entrevistados por Zunoticia vía telefónica señalaron que tras las protestas realizadas en Ciudad Valles, donde incluso tomaron las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios de la Huasteca Norte, se logró destrabar el pago de postraciones que tenían retenidas, algunos desde hace años y que no les eran cubiertas con el argumento de que no había dinero, a pesar de que ellos durante su vida laboral realizaron sus aportaciones. Mencionaron que tras el movimiento aunque en “abonos”, les han ido depositando lo pendiente, faltando aun lo correspondiente al 5 por ciento del fondo de vivienda que les corresponde, por lo que ante la negativa de pago que se tienen hasta el momento, decidieron acudir a protestar ante el área dirección de pensiones en la capital del estado, para lo cual hasta la tarde de ayer ya se encontraban debidamente organizados para que durante la madrugada se realizara el traslado hacia San Luis Potosí. Aunque no señalaron cual sería la medida a tomar a parte de la manifestación ni si sería permanente como la realizada en Valles hasta recibieran respuesta, los entrevistados si señalaron que la lucha continuaba y a ésta ya se habían sumado profesores que recientemente obtuvieron su jubilación y que también enfrentan el problema de la falta de pago.