Recetan paracetamol a niño con parasitosis

Leticia Bautista Zúñiga, relató que su hijo Francisco Javier desde abril del 2016 comenzó con una infección aparentemente en la garganta que le causaba fiebres de hasta 39 grados centígrados, por tal motivo, lo llevó al consultorio 12 de la UMF del IMSS, sin embargo solo lo recetaron paracetamol y ambroxol. Relata que solicitó al médico que lo dejaran en observación y le practicaran estudios para descartar cualquier situación grave sin embargo, le indicaron que no era necesario y que además no se podía dado que no contaban con un médico especialista en pediatría. Cansada de la falta de atención, optó por llevarlo a otras clínicas particulares en donde le diagnosticaron parasitosis, que le ha causado pérdida de peso, hemorragias nasales, sueño, fatiga en los últimos meses y que le está afectando en su desempeño escolar, además le recetaron medicamentos costosos. Relata que acudió nuevamente ante el IMSS presentando las opiniones de los médicos particulares sin embargo, no le dieron importancia y solo le recomendaron iniciar el trámite para cambiarse de consultorio y que nuevamente tenía que acudir primero, ante el doctor familiar y éste debía valorar si lo mandaba a un especialista o no.