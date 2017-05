Pretenden formar comité vecinal de mejoras en Zoyotla

Al respecto, Juan Gonzales, señaló que desde el pasado sábado de había anunciado realizar una manifestación contra el servicio de APAST, sin embargo asegura que tras la publicación hecha en redes sociales, horas más tarde se realizó el bombeo a este sector, pero la molestia se generalizó, debido a que aseguran vecinos, no a todos les llegó agua, y si mandan agua lo hacen por las madrugadas”. “En el callejón existen dos comités, uno de la parte baja y parte alta, de lo cual no se hace uno, queremos formar un sólo comité que en conjunto con los vecinos vean las obras que se necesitan en nuestro barrio, como rehabilitación de la calle, el espacio de usos múltiples que puede ser en la obra del retorno, el encajonamiento del arroyo así como la red de agua entubada por mencionar algunos” indicó. Cabe mencionar, que de continuar con la falta del servicio de agua en este sector, tomarán medidas para hacer presión al organismo operador del agua, pues esta situación es de manera constante, no solo en este callejón si no en las colonias de las partes altas de la cabecera municipal.