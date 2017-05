No se le niega la atención médica a ningún ciudadano: Homero R. “Eso es una mentira, nosotros no le hemos negado el servicio a nadie, creo que hubo una confusión, un mal entendido por parte del oficial de Tránsito, porque no se le negó el servicio, al contrario se le atendió y se le canalizó al hospital de Zacatipán”, refirió el Coordinador de Salud Municipal. Tras una queja presentada por un oficial de Tránsito Municipal, quien dio a conocer que se le había negado el servicio médico en las instalaciones del Hospital Civil, el Coordinador de Salud Municipal, Homero Resendiz Lugo, indicó que todo es falso, pues si se brindó el servicio, sin embargo tuvo que ser canalizado al IMSS de Zacatipán, debido a la dolencia que presentaba. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Homero Reséndiz Lugo, Coordinador de Salud en el Municipio. Cuestionado al respecto, el Coordinador de Salud en Tamazunchale, señaló, “eso es una mentira, nosotros no le hemos negado el servicio a nadie, creo que hubo una confusión, un mal entendido por parte del oficial de Tránsito, porque no se le negó el servicio, al contrario se le atendió y se le canalizó al hospital de Zacatipán, porque el dolor que padecía requería atención especializada, que nosotros en el Hospital Civil no tenemos”. Reséndiz Lugo, añadió que por parte de la dependencia a su cargo no se le ha negado el servicio a ninguna persona, “no podemos y no debemos hacer eso, nuestro trabajo es atender a todos, que algunas personas quieren que se les atienda primero, cuando hay más gente por delante y que lleva rato esperando, seguimos trabajando para mejorar el servicio, y aclaramos que no le hemos negado en ningún momento la atención médica a quien lo requiera”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pretenden formar comité vecinal de mejoras en Zoyotla Invitan a médicos tradicionales a encuentro en Rancho Nuevo Colonia XEW olvidado por el ayuntamiento: delegado APAST exhorta a cuidar el agua potable: HBC INE realizará mesa de diálogos