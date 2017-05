Apreciaciones Nuevamente se convocó a una reunión de vecinos en el callejón Zoyotla para analizar los problemas de abasto de agua, a lo cual sumaron otros problemas que existen en esta zona aunque la gente no respondió al llamado de Juan González, y de nuevo lo dejan solo, lo cual atribuye a que finalmente el APAST dio respuesta a su reclamo aunque lo hace por las noches y madrugadas que es algo que reclaman los vecinos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Como en muchos otros sectores el principal problema de Zoyotla es la falta de organización y unidad entre los vecinos, además de que existen liderazgos que son contrarios y afines a la administración municipal y esto ocasiona que choquen de manera constante a la hora de participar, y nunca falta quien busca llevar agua a su molino aprovechando las situaciones que se presentan. Muy notoria la división al interior del PRI entre la actual dirigente Guadalupe Zavala y la Diputada Local Guillermina Morquecho Pazzi, al menos eso se observó durante el pasado evento prísta con el dirigente estatal Martín Juárez en el municipio, ya que la legisladora instaló una mesa de atención a la ciudadanía mientras se desarrollaba el evento, lo cual generó un descontrol por momentos y por ende la molestia de la dirigente. Esto fue tomado como una forma de promoción política de parte de la diputada, aunque el diputado federal Christian Sánchez también fue buscado por las personas y no le quedó más que atenderlos de igual manera aunque explicando que sería posterior al evento ya que finalmente no se trataba de eso. Ya se encuentra en puerta la renovación de la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, por lo cual ya algunos grupos han comenzado a moverse para buscar obtenerlo, en el caso de la actual dirigencia encabezado por María del Pilar Hervert como presidenta, ha dejado en claro que no concuerda con el grupo Gallardista, lo cual incluye a la propia dirigencia estatal que procede de esta organización. Por esto ha tratado de concentrar su capital político de manera que pueda estar preparado para enfrentar el proceso de elección que se llevará a cabo, a los que llama los verdaderos perredistas, ya que son quienes han permanecido dentro de las filas desde el inicio y se han ido sumando conforme ha avanzado. Sin embargo se habrá de enfrentar prácticamente a toda la estructura del partido a nivel estatal ya que es la intención hacerse de todos los puntos en donde todavía no tiene un control, tal es el caso de Tanlajás y San Martín que son dos puntos donde existe una resistencia a la figura de Gallardo y que busca el respaldo en el comité ejecutivo nacional a través de las corrientes con las que simpatizan para poderse mantener a flote. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones