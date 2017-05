Apreciacione A nivel nacional, el dirigente de MORENA Andrés Manuel López Obrador, ya hizo por primera vez, la petición al PRD, PT y Movimiento Ciudadano para que desde este 2017, se alíen en un frente común en los estados en donde en estos momentos hay procesos electorales en marcha. Sin embargo, por lo menos en el Estado de México, el candidato del PRD a la gubernatura respondió que no declinará pero veremos más adelante si realmente logran una alianza. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Aquí en Valles, el ex candidato a la alcaldía César González había expresado que él ve bien que el PRD y MORENA pueda lograr una alianza en el 2018. Una vez más, el ex alcalde Rómulo Garza volvió a reaparecer en la zona centro de la ciudad el pasado domingo, en esta ocasión regalando flores con motivo del Día de las Madres, una semana después de que hiciera lo mismo pero repartiendo en aquella ocasión, paletas por el Día del Niño. Y es que se sabe que, Rómulo Garza Martínez tiene un cargo en el estado de Tamaulipas en donde y por tal motivo, aprovecha cada fin de semana para aparecerse ya que como dicen “Santo que no es visto no es venerado”. Aunque para muchos aun queda el recuerdo de la campaña que de igual forma inició para la alcaldía, y tambien les queda el recuerdo de cómo terminó su periodo en donde por primera vez se recuerda a una sociedad confrontada y agraviada por el propio alcalde, que en el poder se mostró despota, prepotente y burlón. Muchos aun le reprochan las macetas de plástico con las que adornó el bulevar, la falta de atención y la forma como confrontaba a la población. Claro, ahora nuevamente busca un cargo de elección popular. A por lo menos 2 mil jornaleros de la ciudad y región les restan cerca de 40 días de empleo dado que la zafra en el Ingenio Plan de Ayala, podría terminar alrededor del 18 de junio según lo informado por el dirigente Antonio Juárez Torres. Lamentablemente, una vez que llegue a su término la molienda, comienza el martirio para los cortadores de caña quienes, ante la falta de empleo y por lo tanto de un ingreso para poder llevar algo de comer a sus casas, emprenden viajes de riesgo a otras ciudades. Y otro riesgo que se exponen en la zona, es al de las altas temperaturas con la posibilidad de presentar golpes de calor o cuadros de deshidratación. Quien ha sido difícil de encontrar en su oficina es al dirigente de la CNPR Carlos Zamora Flores quien, para llegar a ese cargo, recurrió junto con su equipo, a los medios de comunicación para darse a conocer. Pero, a poco más de nueve meses que ha estado en el cargo, se batalla para ubicarlo dado que, o está muy ocupado en reuniones o de plano no está en la oficina. No se le debe de olvidar a Carlos Zamora que los productores que conforman a la asamblea de productores de esa organización, el año pasado, cansados del anterior dirigente Efrén Saucedo y de su ausencia porque fungía como funcionario en la DAPAS, tomaron la decisión de no elegirlo para que continuara en ese cargo. Veinte toneladas de cemento donará en una primera etapa, la planta CEMEX para mejora de espacios de algunos planteles educativos del nivel básico en el Municipio sin embargo, la cifra es muy poca ya que ese material apenas será a beneficio de a lo mucho cinco escuelas cuando en la huasteca norte se tiene un aproximado de 700 instituciones. El esfuerzo de la regidora Alma Idalia del Ángel comisionada a educación para lograr ese apoyo es bueno pero la necesidad es mucha y se espera que más empresas puedan aportar su granito de arena. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones