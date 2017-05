Cubren denuncias con conflictos laborales Pese a la serie de quejas de abuso por parte de más alumnos de la secundaria Nicolás Zapata ante la CEDH, el director y personal involucrado insiste que se trata de una campaña negra en su contra orquestada por el asesor de grupo. Huehuetlan, SLP.- Tras conocer que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, acudiría nuevamente a la escuela secundaria Nicolás Zapata, luego de la primera visita realizada el pasado jueves para conocer los pormenores de los presuntos abusos en contra de un estudiante, un grupo de padres de familia de 3 “C” acudieron a esperarlos para dar a conocer más atropellos que aseguran se han cometido al interior de la institución. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios La espera Poco antes de las ocho de la mañana, los padres se fueron acercando a la escuela, en donde como cada lunes se realizaron los honores a la Bandera, y el director del plantel toma la palabra para dar las indicaciones de la semana; tras la manifestación pacífica que realizaron los alumnos de dicho grado, temían fueran reprendidos públicamente, sin embargo no fue así ya que el director evitó el tema. Tras una espera los padres salieron a la plaza principal en donde fueron abordados por Zunoticia dando a conocer los motivos de su queja como fueron dos estudiantes que pidieron mantenerse en el anonimato a pesar de ya no acudir a la institución por presunto temor al bullying de que se dicen objeto. Una historia de descuidos y abusos Señalan que se encontraban cursando en tercero “A” cuando desde el mes de enero empezaron a tener problemas con el director, sobre todo por el uso del celular el cual era bajo consentimiento de los padres de familia que se encuentran fueras y desean estar enterados de sus hijas y señalan que el director del plantel Lázaro Guerrero García las trabaja de mala manera. “Y nos decía, cuidado andas abriendo la boca, para nosotros esa fue una amenaza, porque no tenía porque sacar de mi mochila el celular sin consentimiento cuando ya habíamos acordado que este lo traería apagado pero que lo traería porque mi papá me llama” señaló la joven quien se encontraba respaldada por su abuela y frente a quien agregó “Sí quiero seguir estudiando y voy a seguir estudiando, quiero regresar a mi escuela pero con ese maestro ya no porque es mucho el bullying que nos hace frente a los compañeros” remarca. Posterior a ello este diario informativo diálogo con Eduardo Hernández Hernández de Jalpilla en el municipio de Axtla quien dijo que actualmente no cuenta con hijos dentro de la institución pero que se encuentra preocupado ante los problemas de bullying que aseguran existe dentro del plantel, sobre todo cuando en el 2011 sin motivo aparente un compañero golpeó a su hijo en el estómago cayendo hacia atrás y golpeándose la cabeza, generando que esto le provocara convulsiones por lo que lo trasladaron al hospital Muguerza en donde dieron las primeras atenciones. Pero ante la gravedad de la salud del menor se ameritó una operación costosa que no pudieron pagar y que le generó la muerte a su primogénito, por lo que a un aproximado de 10 días después del accidente que se registró precisamente al interior del plantel los padres del menor determinaron interponer una denuncia penal, la cual al poco tiempo dejaron de lado, pero que hace aproximadamente un mes retomaron tras conocer que presuntamente se había enviado un recurso por parte de los padres del menor que en su momento agredió a su hijo y los cuales por encontrarse en Estados Unidos enviaron una buena cantidad de dinero “no quiero decir cuánto porque realmente no sé si sea cierto, el director mostró disposición los primeros días pero realmente no nos apoyó y como no se hizo justicia estamos reabriendo el caso, más ahora que vemos que hay más bullying, estamos preocupados de lo que pueda pasar y que las autoridades no hagan nada, ¿qué esperan que se dé otra muerte” señala con los ojos rojos ante las lágrimas que amenazan con salir. Un caso a la vez: CEDH Tras todo ello, los padres de familia retornan a las afueras de la institución educativa en donde esperan al personal de derechos humanos quienes llegaron a las 11:30 aproximadamente siendo abordados de inmediato por los padres de familia quienes les informaron de la situación, aun cuando fueron escuchados externaron su inconformidad al considerar que no hubo la respuesta esperada ya que los defensores refirieron estar ocupados con el caso del menor presuntamente agredido por sus maestros. Mientras se encontraban definiendo si entraban o no a la institución a dialogar con el director, un estudiante quien dijo llamarse Jahir del segundo grado grupo “C” solicitó hablar con el personal de la comisión para informar que en días pasados unos maestros por quitarle el celular lo habían llevado a la dirección haciéndolo brincar en repetidas ocasiones para que se le cayera el teléfono pero al no lograr el objetivo lo llevaron a los sanitarios y lo obligaron a que se bajara los pantalones para quitarle el celular, sin embargo de inmediato lo llamaron a la dirección en donde le llamaron la atención y ya no fue atendido por el personal de derechos humanos a pesar de que posteriormente entraron a la dirección del plantel Castigo para quien difundió la denuncia: Director Mientras tanto al interior de la dirección se encontraban dos madres de familia que prefirieron mantener en reserva sus generales, las cuales se encontraban acompañadas de sus hijos, maestros que presuntamente habían agredido al estudiante Javier “N” del tercer grado grupo “C”, el director del plantel Lázaro Guerrero y el presidente de la sociedad de padres de familia que en ese momento daban lectura al acta que se levantaba según los hechos, “Para empezar aclarar que la maestra no trae uñas largas, Javier aclara que en ningún momento fue golpeado”…… “por sus maestros dice el director”…………anota la secretaria, “y si trae algún rasguñó sería por los hechos que tuvo con Arturo verdad” agrega el directivo……….. “la mamá de Javier está molesta por lo que sale en el periódico y facebook y comenta que solicitará se investigue esta situación” lee nuevamente la secretaria………….” contra quien resulte responsable” interviene nuevamente el directivo……… “que se investigue esta situación y se proceda de acuerdo a la ley contra quien resulte responsable” remarca el docente, “eso es lo que dice usted verdad” y ve a la madre de familia………. “Sí porque a mí no me ha gustado mentir” dice la madre…… continúa la secretaria “la madre de Arturo comenta que aquí se viene a estudiar no a pelear y señala que Arturo presenta unos golpes en algunas partes del cuerpo tras el pleito con Javier” retoma la secretaria y finaliza, “esos son los hechos”…………nuevamente toma la palabra el director y señala “si y que se aclara aquí que se van a sancionar siempre y cuando los padres estén de acuerdo, así quedamos se les va a aplicar un castigo por parte de la institución siempre y cuando los padres estén de acuerdo y tendrán que firmar de conformidad, si no están de acuerdo tampoco se va a aplicar el castigo, como padres tienen que velar por los intereses de sus hijos” puntualiza y posterior a ello sale la secretaria para redactar en máquina la minuta. Sí existe bullying pero poquito Durante ese lapso el director pide ser entrevistado frente a los padres de familia para que den cuenta de lo que dice y ante la pregunta de la existencia de bullying al interior del plantel responde “primero vamos a ver la situación de este caso, el problema de la mamá de Javier el niño involucrado en el periódico y los maestros que se dicen los golpeadores, aquí ya se aclaró que no son golpeadores, ya está aclarado, pero que sí hay bullying como en todas las escuelas”. “Siempre he sido muy radical en el momento de que las cosas se pueden llevar a cabo con respeto a los niños en cualquier práctica que tenemos con los muchachos”. Por ello y ante el cargo que ostenta como presidente del comité del PRI se cuestiona si es un tema que tiene algún trasfondo político y responde “yo creo que aquí no tenemos que mezclar lo político en una institución aquí es lo educativo, no tiene nada que ver lo político, eso no tiene nada que ver, este problema es por alguien que está aquí adentro y que los está utilizando yo no estoy diciendo nombres, pero es alguien del mismo centro de trabajo quien está propiciando este problema”. Consecuencias laborales “Las cartas se van a tomar con respeto y como esto ya se pasó a los medios, se pasó a las redes sociales se va a solicitar a la Secretaría de Educación del gobierno del estado y nuestro propio sindicato que hagan una investigación a fondo y que verifiquen de donde viene el problema y que verifiquen quien está haciendo el problema, yo no tengo temor de nada porque nada debo, yo le puedo mencionar los nombres pero no voy a quemar cartuchos, todo se hará en su momento” remarca. En ese momento interviene la madre de Javier y dice “yo sí estoy molesta porque están aprovechando, da coraje que subieron en face y periódico, yo no puse ninguna queja ningún reclamo” dice y asegura que se encuentra consciente de que su hijo participó en el pleito con su compañero que fue lo que generó dicha situación. Ante esto también toma la palabra el profesor Eudocio Hernández Rosales quien comenta “Ellos se andaban agrediendo y uno de repente tiene que actuar, los derechos humanos de repente se quejan del actuar de uno y como responsable del centro como se va a quedar cruzado de brazos cuando uno ve que se están agrediendo y se pueden llegar a matar si es posible y uno como docente porque estamos aquí trabajando, ahora los propios alumnos involucrados en este problema están declarando que en ningún momento se les agredió, en ningún momento se les violentó, esta información que se está ventilando allá afuera es fomentada por el asesor de ellos que no hay fundamento alguno para que lo esté haciendo, esa información la está dando el profesor Paulino Hernández Cruz y están mal dirigidos esos alumnos, incitándolos al vandalismo, incitándolos al desorden a la violencia, se supone que como tutores responsables de un grupo tenemos que hacerlos participar para que convivan en una convivencia sana y pacífica y que no haya bullying como dicen” señala y argumenta que solamente el grupo en conflicto es quien presenta estos problemas y remarca “Los derechos humanos si viene que verdaderamente venga y haga bien su papel, no dejarse llevar por comentarios vanos que no tienen fundamento”. Lorena Sánchez trabajadora social también involucrada pide la palabra y argumenta “los utilizaron malamente para tratar de distorsionar la verdad, apoye a muchas generaciones que nos felicitan por nuestra labor y trabajo, padres de familia y alumnos vean y que hagan un criterio de nuestras funciones dentro de la institución, fueron mal asesorados por el profesor Paulino Hernández Cruz y que los invito de una manera que limpien la imagen de la escuela y profesores y se proceda contra quien resulte responsable de estos hechos tan penosos, yo me siento tranquila porque mi ardua labor durante este tiempo fueron 30 años, siempre he salido con la frente en alto y me siento satisfecha de mis funciones” puntualiza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fin de semana baja turismo e incrementa el comercio Gratis Ayuntamiento brinda taller de música Jugadores, desean espacio deportivo para su comunidad Reparación de fugas reestablece abasto de agua Atiende SEGE caso de escuela “Nicolás Zapata”