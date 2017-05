Pide Antorcha presionar a autoridades para que solucionen demandas Huejutla, Hgo.- La Dirigente Estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo, Guadalupe Orona Urías; pidió a los agremiados implementar acciones correspondientes para presionar a las autoridades gubernamentales quienes a más de 8 meses de asumir sus encargos no han dado solución a las principales demandas que se tienen en las comunidades Antorchistas. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Pide Antorcha presionar a las autoridades quienes no dan solución a las demandas. El llamado correspondiente se realizó el domingo pasado 7 de mayo durante su estancia en la población de Mecatlán del municipio de Yahualica, a donde la líder estatal acudió para inaugurar cinco pavimentaciones y un muro de contención con un costo de 10 millones de pesos en beneficio de diversas comunidades, obras que son producto de la gestión de la organización y de los Diputados Federales Antorchistas. En el evento se contó con la presencia de más de dos mil Antorchistas procedentes de diversas poblaciones de los municipios de Yahualica y de comisiones representativas de Xochiatipan, Calnali, Huautla y Atlapexco. Orona Urías, de manera generalizada dio a conocer los logros que se obtienen al estar debidamente organizados y exhortó a los presentes a seguir luchando de la mano con la organización de los pobres, dado que el Gobierno del Estado no ha resuelto las demandas del pueblo pobre organizado en Antorcha en estos 8 meses. Subrayó, la importancia de mantenerse en la unidad, e invitó a reunir los recursos necesarios para asistir a la Marcha de 50 mil Antorchistas a la ciudad de Pachuca, para exigir solución a sus demandas.. Advirtió que si con esta marcha el Gobierno del Estado hace caso omiso y no resuelve los planteamientos “entonces, llevaremos incluso 100 mil, pero no descansaremos hasta resolver las demandas que se tienen, de eso pueden estar seguro compañeros”, puntualizó. La dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo, insistió en su invitación a los Antorchistas a mantenerse unidos, resaltando las obras y frutos que se han concretado a través de la gestión de la organización y al mismo tiempo exhortó a seguir luchando y creciendo con Antorcha. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sequia es grave en la Huasteca de Hidalgo Equipamientos para las misceláneas, entrega CANACO Alternativas para combatir contaminación de los ríos y la tala inmoderada, piden Choferes Unidos serán reconocidos Solicitan drenaje pluvial en colonia Los Frailes