Alianza de derecha e izquierda en el 2018, sería contradictoria: Expresidente del PRI La izquierda y la derecha, son contrarios, son como el aceite y el agua, y no se pueden juntar, sin embargo muchas veces por la ambición de obtener el poder olvidan sus principios: Juan Fernández HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Juan Fernández Rojas. Huejutla, Hgo.- El Expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de esta ciudad, Juan Fernández Rojas; calificó que una posible Alianza de los partidos de la derecha e izquierda para el 2018, sería muy contradictoria: pues la izquierda y la derecha, son contrarios, son como el agua y el aceite, y no se pueden juntar. Sin embargo, dijo que muchas veces por la ambición de obtener el poder olvidan sus principios; pero para ello, aseguró que el tricolor está desde este momento debidamente preparado para enfrentar el proceso federal del 2018. Reconoció que cada una de las diversas fuerzas políticas se mantiene en una etapa de reestructuración y de cierta manera tratan de buscar integrarse en alianzas para fortalecerse, pues se sabe que un solo partido es difícil que gane una elección y mucho más cuando se trata de una elección federal como la que se tendrá el próximo año. Confirmó que las elecciones en los estados en este 2017 serán una clara señal de cómo se podrían desarrollar las mismas durante el 2018 "las corrientes políticas actualmente tratan de buscar alianzas para poder fortalecer sus proyectos políticos rumbo a las elecciones federales", apuntó. Añadió que es posible que pueda darse una Alianza entre los partidos de izquierda como es el PT, PRD y MORENA, para enfrentar las próximas elecciones federales "nuestro partido igual también tiene identidad con otros partidos y también buscará alianzas que los fortalezcan y nos den una mayor probabilidad de triunfo en las próximas elecciones", agregó. Fernández Rojas, subrayó que son buenas y naturales las Alianzas cuando estas se dan en corrientes políticas con la misma ideología "pero cuando se dan entre corrientes contrarias, como el caso del PAN y los de la izquierda, sería una alianza contradictoria a sus principios", aseveró. Concluyó citando que el PRI está debidamente preparado para el proceso electoral federal del 2018 "tenemos una mejor estructura, un gran trabajo debidamente fortalecido, sabemos de antemano que será un poco complicado, pero si tenemos buenos candidatos obtendremos buenos resultados…".