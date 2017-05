Una burla “reparación” en tramo carretero Aguahedionda – Tanlajás Unicamente fueron parches los trabajos que realizaron y con material de mala calidad. Tanlajás, S.L.P.- Como una burla consideraron la reparación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio al tramo carretero Aguahedionda – Tanlajás, pues únicamente fueron parches los trabajos que realizaron y con material de mala calidad, señaló Virgilio Sánchez Amadeo, habitante del barrio Tocoymohom. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Rehabilitación a medias fue el que se le dio a la carretera que conduce a la cabecera municipal. La mayor parte del tramo Aguahedionda – Tanlajás sigue con hoyancos La rehabilitación que dieron al tramo carretero comprendió desde la zona de Tancolol hasta El Puerto, aproximadamente tres kilómetros, pero asegura que fue “sólo para taparle el ojo al macho”, en referencia a la última visita que tuvo el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras a la zona. “Desde cuando habíamos pedido esa rehabilitación, y siempre ponían trabas y puros pretextos, para no concluir la obra; y que casualidad que en dos días hicieron lo que en meses no pudieron hacer, y esos dos días fueron los anteriores a la visita del Gobernador”, señaló. La molestia, enfatizó no fue por el trabajo que al final de cuentas realizaron, sino por la mala calidad y rehabilitación a medias de todo el tramo carretero que se encuentra en malas condiciones. “De la parte rehabilitada ya empiezan a aparecer grietas, y no tiene ni dos meses que se hicieron esos trabajos. Pero además, la gente que vive y circula en sus vehículos de Tancolol hacia el crucero de Aguahedionda debe esquivar los baches, porque pareciera que el mensaje es, que esa zona no importa, está totalmente olvidada, y a nadie le importa lo que ahí suceda”, manifestó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CDM – PRD también apoya el proyecto de AMLO Comerciantes se quejan de ambulantes de otros municipios Festeja PRD 28 años en Tanlajás Crece inconformidad de transportistas en contra de “Vencedor” Autoridades insisten en llamados para evitar quemas ante fuertes calores