Entregan subsidio federal de ampliación de vivienda Panistas y priistas convivieron en evento. Xilitla, S.L.P.- El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López en compañía de Ángel Islava Tamayo, Director de FONAPO; la Diputada Local Rebeca Terán y como anfitrión el Alcalde Javier Pacheco Sánchez, hicieron entrega de certificación de subsidio Federal de ampliación de vivienda, el evento de desarrolló en la comunidad de Apetzco durante la mañana de ayer miércoles. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios EL Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López en compañía de Ángel Islava Tamayo, Director de FONAPO, la Diputada Local Rebeca Terán y como anfitrión el Alcalde Javier Pacheco Sánchez, hicieron entrega de certificación de subsidio Federal de ampliación de vivienda. 3 mil familias beneficiadas de 20 comunidades con una inversión de 24 mil pesos por vivienda de manera directa, con recurso de SEDATU y FONAPO, los beneficiarios solo pondrán la mano de obra e integrantes de una Asociación Civil les asesorarán para una buena construcción. En punto de la 11:00 de la mañana como se tenía previsto, arribó al lugar el Gobernador del Estado Potosino Juan Manuel Carreras López, enfundado en una impecable camisa de manta de color blanco con bordados Tének y pantalón de color beige, en compañía del Director de FONAPO y la Diputada Rebeca Terán, quien lo fue a recibir a la localidad de Tlamaya, donde descendió el helicóptero oficial. Al tomar la palabra el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreas López, agradeció la anfitrionía del alcalde Javier Pacheco Sánchez, con quien dijo se está trabajando de la mano en beneficio de las familias Xilitlenses. La galera de Apetzco que fue pintada con colores azul marino y marrón para la ocasión y que a decir de los allegados de la legisladora priistas, eso molestó al gobernador, porque según la Diputada había enviado botes de pintura para que el lugar fuese pitado de blanco cosa que no fue así. El gobernador lo esperaba un nutrido grupo de habitantes de la localidad y sus barrios, algunos vestidos con playeras de color blanco con leyendas en la espada “Prosperemos juntos” a quienes se le asignaron sillas al frente del estrado y que denominaba el evento como cien por ciento priista. A lo lejos permanecían los ex alcaldes Carlos Llamazares, con su grupo de colaboradores además del ex Munícipe Fausto Moran Gómez y Edén Aguilar Sánchez, quienes en todo momento mantuvieron su distancia sin antes haber saludado de mano al jefe potosino. En tanto, la Diputada Rebeca, como siempre haciendo uso de su poder como legisladora, se supo que por indicaciones de una de sus colaboradoras en el municipio, se le dio la indicación a un habitante del Municipio de Huahuetlán para que diera lectura a un documento mediante el cual lejos de hablar de proyectos, de trabajo en beneficio de los habitantes eran puras flores para la legisladora a quien bautizaron como la “mamá de los Indígenas Tennek”. Luego de que finalizó el evento el alcalde Javier Pacheco Sánchez y el Gobernador del Estado degustaron de platillos típicos de la región en un restaurante ubicado en la misma localidad, a la que asistieron priistas y panistas, sitio donde se quedaron hasta el final la Diputada Rebeca Terán y ex alcalde Carlos Llamazares y su grupo de colaboradores políticos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pacheco invita a Gobernador a inaugurar obras en Xilitla Violencia familiar el delito número uno en Xilitla Campaña de salud visual en Tlamaya: Párroco Pésimo servicio en cajeros de Banorte: turistas Liberan 2 millones de pesos para el Ex convento de San Agustín