Una nueva tragedia se registró el día de ayer en el municipio, la cual pudo tener peores consecuencias para la población de Mecatlán, luego de que una pipa de gas volcara y terminara en una propiedad, con el saldo lamentable de una persona fallecida. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En cualquier caso, es lo de menos quien la conducía, sino las condiciones en que se encontraba la unidad, ya que es común que este tipo de vehículos cuenten con fallas mecánicas, incluso se les ha observado utilizar maderos o piedras para poder frenarlos mientras llenan los cilindros debido a que no cuentan con frenos de emergencia. Cabe mencionar que se han presentado ya varios incidentes con los abastecedores de gas de la región y de lo cual se ha puesto en conocimiento a la dirección de protección civil como a las demás corporaciones para que se tomen medidas de precaución, pero hasta la fecha estas empresas siguen operando tranquilamente sin que se les haya aplicado sanción alguna. Si el accidente se hubiese registrado en una zona más poblada y transitada como Tamarindos o la zona centro de la ciudad, resulta inimaginable el alcance que pudo tener sobre todo existiendo escuelas que se encuentran sobre las principales calles y carreteras del municipio y entonces sí se hubiese generado una campaña para buscar culpables. Quien no deja pasar oportunidad para realizar promoción es la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi, quien en pleno congestionamiento por el accidente de la pipa aprovechó para tomarse fotos saludando a las madres que se encontraban en los vehículos esperando el paso, pese a que la situación ameritaba que prestara atención a otras situaciones como el hecho de aplicar una regulación a estos vehículos. La celebración del día de la madre por parte del Sistema Municipal DIF realizada la noche de ayer logró concentrar a miles de personas entre madres, hijos y demás personas que acudieron a disfrutar del evento, incluso de comunidades no tan cercanas a la cabecera municipal, con el fin de celebrar esta fecha. Aun cuando a través de las redes sociales se generaron varios comentarios en donde se pretendía convencer a las personas que no asistieran, y afirmando que se pretendía llenar con personas acarreadas, no tuvo el efecto que se buscaba, ya que el evento se desarrolló de manera tranquila dejando de lado los colores partidistas ya que se pudo observar a personas que simpatizan con otros grupos políticos. Quien vuelve a verse inmerso en un escándalo es el director del organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tamazunchale, Horacio Belmonte, quien fue exhibido a través de las redes sociales en compañía de dos jovencitas que se presume son menores de edad, un hecho que fue duramente señalado y criticado, aunque el grupo en el que se ventiló está conformado principalmente por detractores políticos de la administración, lo cual deja a la vista que se trata de una campaña de doble moral, ya que aun cuando condenan al servidor público pretenden también capitalizar políticamente el asunto sin importarles proteger la identidad de las personas que aparecen en las imágenes, hay que recordar lo que dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca, como el que le sostiene la pata.