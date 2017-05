Apreciaciones Este martes, el alcalde en entrevista con los medios de comunicación, reveló que la semana pasada comenzaron los trabajos de diálogo con los tianguistas con miras a generar un reordenamiento en la zona de los mercados y zona centro para dar un mejor aspecto al turismo que visita al Municipio. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Sin duda, ese tema será muy difícil ya que el ramo de los comerciantes es diverso en opiniones y trienios han ido y venido sin que se le pueda dar una solución definitiva al desorden y crecimiento de la informalidad. En el trienio pasado, hubo un ex director de Comercio que intentó un día tan solo reordenar los cajones en las calles aledañas a los mercados sin embargo, inmediatamente los acudieron ante el alcalde quejándose de ello. También hace años, fue construido el mercado San Juan con el fin de reubicar a los comerciantes que estaban en la zona centro pero, lejos de ser una solución, al contrario siguió creciendo la informalidad. Lo que sí es una realidad, es la necesidad de meter orden al comercio informal ya que, a pesar de que desde el trienio anterior no hay permiso para nuevos puestos, de la noche a la mañana aparecen nuevos. Después de varios meses de que asumió la dirigencia municipal de la CNOP en Valles, este miércoles y aprovechando la celebración del Día de las Madres, Jorge Martínez Flores apareció en el tianguis de la zona centro, entregando rosas a las mujeres que pasaban por el sitio. Cabe recordar que Tito Enrique Rodríguez fungió en ese cargo por unos años sin que se le viera trabajo alguno y pese a que fue representante del gobernador y apenas unos meses atrás, Martínez Flores asumió ese mismo cargo sin que se supiera hasta ayer, de su trabajo al frente de la CNOP. Quien además aprovechará esta fecha del Día de las Madres es Francisco Gómez Faisal quien está convocando al festejo que realizará a la militancia del PAN pero además realizará la celebración por el Día del Niño. Gómez Faisal dijo lamentar la reciente renuncia a la militancia del joven Javier Cruz Salazar quien tenía la cartera de Acción Gubernamental y quien apenas a mediados de marzo pasado había entrado en funciones después de que el CEN del PAN desechara la impugnación contra el proceso donde se eligió a ese comité para dirigir al partido. Sin duda, cualquiera que sea el motivo de la renuncia de Cruz Salazar, viene a perjudicar al panismo de la ciudad pero sobre todo, dará más motivos para que, quienes no respaldan a Paco Gómez al frente del PAN, le echen tierra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciacione Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones