Que se fueron a festejar el Día de las Madres cantando mañanitas, mientras algunos festejan desde el bar, desde una piquera o cantina, los jóvenes listos se van sin consumir alcohol a realizar actividades sanas, esto es importante, pudimos constatar cientos de jóvenes en las calles atendiendo sanamente reunidos, llevado mañanitas a sus madres, en cada barrio, comunidad se dieron su tiempo para atender un momento sin duda inolvidable festejando a mamá. Pero en el entorno a esto hay sin duda el comercio, la venta de flores, la venta de regalos, reconocer a la madre como factor de jefa del seno familiar es algo cultural. El festejo es histórico pero muy conmovedor se trata de algo simplemente relevante. Mire los panteones no fueron ajenos a estos festejos, la presencia de la familia en estos espacios es común, de alguna forma mucha gente incluso viene de otros estados, de otros países en el caso de nuestros migrantes en el extranjero que viven de manera legal, no lo piensan, ellos vienen a ver a sus familiares a visitar sus tumbas a estar con la familia. El mariachi, es otro de los factores que se ocupan, algunos son proclives a gastar lo necesario para una serenata a esa altura, otros a los guitarreros que están en las calles, al amigo que toca la guitarra o simplemente a corresponder a cantar sin música, pero el tema central es estar ahí entonando los himnos a las madres. Al que se le termina el tiempo es a Alejandro González Enciso, el dirigente del PRI con su tiempo ya vencido pero encargado de la dirigencia, se termina el tiempo al frente de ese instituto político, pero ya están los relevos esperando. Sin embargo no hay fecha para los cambios formales de las 54 dirigencias municipales. En días pasados se llevó a cabo al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la capacitación a las dirigencias de los 54 comités municipales, encabezado por el dirigente estatal Alberto Meléndez Apodaca, a través del presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Filial Hidalgo (Icadep), César Jiménez Ortiz, con el objetivo de acercarles información y las herramientas necesarias para desplegar un mejor trabajo. Alberto Meléndez, optimista aseguró que tienen que buscar la suma de todas las corrientes políticas, con base en la unidad y disciplina, ya que de esta manera podrán transitar hacia delante y de cara a la ciudadanía. Les pidió olvidarse de la política mercenaria, rescatar los valores del PRI, mantener la lealtad de su partido que viene del esfuerzo de años de trabajo siempre en beneficio de la sociedad, un partido de visión, madurez y compromiso con el país, según relató. Están capacitados los dirigentes municipales para entender que la política debe ser de servicio, atención y cercanía, con la posibilidad de cambiar la vida de familias, como ejemplo destacó al gobernador Omar Fayad con resultados, trabajo constante y con el ánimo de que a Hidalgo le vaya mejor. Les solicitó la construcción de dirigencias fuertes, con juventud, experiencia y estrategias, con la capacidad de combatir y hacer frente a los retos que demanda la ciudadanía, para tener resultados visibles. Ahora veremos si fue entendido el mensaje para bajarlo a la sociedad, si se está dispuesto a cambiar, las dinámicas comenzarán a dar resultados, esperemos que sean estas capacitaciones herramientas necesarias para que puedan caminar bien en sectores como de la sierra gorda y el mezquital. En Hidalgo se encuentra listo un grupo de ocho estudiantes de escuelas de Educación Básica, públicas y particulares, que representarán al estado en la XVII Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS), del 12 al 15 de mayo, que se llevará a cabo en el municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas. El director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Abundio Pérez Martínez, destacó que esta justa académica es organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas A. C., la Secretaría de Educación de Zacatecas y el Gobierno Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, con el propósito de desarrollar habilidades matemáticas tanto en docentes como en estudiantes de Educación Básica del país. La delegación hidalguense está integrada por: Claudia Itzel Pérez Lara, de sexto grado del Colegio “Alejandro Magno”, de Pachuca; Perla Marysol Peña Reséndiz, de sexto grado de la escuela primaria “Juan C. Doria”, de Pachuca; Eashley Brittney Martínez Vergara, de primer grado de secundaria del Colegio “Real de Minas”, de Pachuca; Megan Ixchel Monroy Rodríguez, de primer grado de la Secundaria Técnica 1, de Pachuca. Integran también esta representación estatal Lía Medina Montalvo, de segundo grado de secundaria del "Instituto Lestonnac", de Pachuca; Adrián Peña Reséndiz, de segundo grado de la Secundaria Técnica 1, de Pachuca; Jesús Alejandro Pérez Lara y Oscar Eduardo Rodríguez Hernández, ambos del tercer grado del Colegio Carl Friedrich Gauss, de Mineral de la Reforma.