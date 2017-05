Le niegan carretera a Cerrito por la falta de población Ya que cuenta con solo doscientos habitantes y no aportan nada económicamente. Por la falta de población y desarrollo económico le niegan la pavimentación de cinco kilómetros, así lo dio a conocer el representante de bienes comunales de la localidad de Cerritos, Alfonso Hernández Reséndiz, quien cuenta con un documento el cual ya fue validado dicha obra. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Por falta de población en la comunidad de Cerritos le niegan la pavimentación de carretera. Refiere que desde el año 2010 emitió una solicitud de la pavimentación de la carretera de la Proviencia – Cerritos – Infiernillo, de cinco kilómetros con cuarenta metros, el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió una respuesta de validación al presidente Baldemar Orta López. Refiere Hernández Reséndiz, pese a la validación el ayuntamiento le informó que no podía realizarlo ya que no contaban con la población necesaria para su construcción ya que cuenta con solo doscientos habitantes y no aportan nada económicamente. Aseguró que dicha obra recomendada a la administración de Octavio Rivera Obregón, quien le refirió que solamente le faltaba la clave de Hacienda para iniciar dicha obra, pero terminó su administración sin que le dieran fecha del arranque de obra. Tristemente dice que están como el niño Tizoc “nunca los verán estos ojos” la pavimentación de dicha carretera, pese que fue una de las promesas de campaña del actual presidente, reconociendo que era cuestión de autorizarlos, pero actualmente ya le cerraron las puertas para dicha gestión. Puntualizó que ante la construcción de un auditorio en la comunidad, es considerado como obra prioritaria de la comunidad de Cerrito, deslindándose de la pavimentación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fuga de agua ocasionó desabasto en sectores Alta demanda en Empleo temporal a Canadá: SNE Afectados por tornado aún sin apoyo del ayuntamiento En la baja la matanza en el rastro municipal Sin agua en el Barrio San Miguel Altos