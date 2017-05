Fuga de agua ocasionó desabasto en sectores

El funcionario municipal, explicó a este medio, -“Desafortunadamente la fuga que nosotros teníamos detectada en la zona del cruce del arroyo Tencaxapa del sistema XEW al San Juan 1, nos superó en cuanto a la expectativa de reparación, teníamos parado el sistema desde el jueves hasta el domingo, hasta ese día a las 16:00 horas restablecimos el sistema, porque se pudo controlar la fuga, esto nos genera más de cuatro días de desplazamiento, porque la ciudadanía tiene de 8 a 10 días sin agua, se vacían sus tanques y ahorita estamos rellenando todo otra vez, los desplazamientos que nosotros calculábamos de dos días, se nos ha generado de 5 a 8 días”.

A pregunta expresa si no es por falta del vital líquido en los mantos acuíferos, respondió que no, sino que se debió este desabasto por la fuga, -“Afortunadamente las reparaciones y todo lo que hemos venido haciendo para el estiaje nos ha funcionado, el volumen del agua aun cuando no es el que deberíamos de tener, estamos a un 70 por ciento de la captación, estamos estables, sin embargo lo que provocó la escases, fue la reparación de una fuga, las bombas están condiciones, y tenemos una bomba en sustitución para cualquier tipo de situaciones, las fugas las tenemos programadas a reparar en un máximo de 36 horas, sin embargo esta nos rebasó hasta 98 horas para poder reparar, solo esperamos la comprensión porque definitivamente estamos para servir a la población”.