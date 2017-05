Surge la primer baja del CDM del PAN

La renuncia fue presentada ante el CDM del PAN en la cual expresaba que “es de todos conocido mi trabajo dentro del partido, un trabajo siempre incondicional y en una entrega al cien por ciento en todas las tareas encomendadas, desafortunadamente las situaciones cambian y van debilitando el actuar de las personas desviándolas de los objetivos originales separándolas en busca de nuevas metas”. En entrevista, el dirigente del PAN Francisco José Gómez Faisal dijo lamentar esa decisión tomada por Cruz Salazar de quien manifestó “nunca asistió a las reuniones de comité, yo quiero mucho a Javier, tengo un gran aprecio por él y por su familia, es un excelente chico y para nosotros es muy lamentable que haya tomado la decisión de salirse, creo que tiene algún motivo personal, no sé cuál será, no lo ha explicado”. Javier Cruz en su renuncia manifiesta que era miembro del PAN desde el 07 de enero del 2003, en el 2015 contendió al interior del instituto en busca de una candidatura plurinominal sin lograr éxito y formaba parte del CDM. Gómez Faisal agregó que la función de Javier Cruz era mantener un trabajo cercano con los regidores pero no asumió esa función debido a ocupaciones laborales particulares. “Nunca asumió su cargo por la misma razón de exceso de trabajo” finalizó Gómez Faisal.