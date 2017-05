En primaria estatuilla de Bronce se mueve de lugar Intendente asegura que la encontrado en la losa de los salones y si se la quisieran robar la bajan y se la llevan San Martin Chalchicuautla, SLP.- En el municipio de san Martin sorprendidos se encuentras varios vecinos de una escuela primaria al asegurar que una estatua de bronce cambia de lugar por si sola sin tener explicación alguna. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Lo anterior fue dado a conocer por el intendente de la primaria quien no quiso dar su nombre para que no lo tachen de loco, esta persona asegura que la estatuilla de la escuela primaria Isabel R. de santos que está justo en la entrada de la escuela en varias ocasiones se ha movido de lugar sin encontrar alguna explicación. Asegura que la encontrado en la losa de los salones y si se la quisieran robar la bajan y se la llevan y en esta semana la puso bien fija pegada con sementó en la entrada y por la tarde del día martes 09 de mayo unos jóvenes aseguran ver visto la estatua estar viendo hacia la primaria y al regresar a mostrarle al intendente la estatua estaba viendo hacia la calle como él la puso y solo les dijo que no pasaba nada que a lo mejor se confundieron, pero asegura el intendente que esta estatua se ha cambiado de lugar en varias ocasiones y no se explica cómo lo hace o por qué. Señala el intendente de la primaria que es algo inexplicable lo que sucede con esa estatua ya se mueve o se cambia de lugar y si se la quisieran robar no la andarían moviendo ya se la hubieran llevado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Abastecen barrios con el vital líquido Temor de inundación en el Cuartel Segundo Acusan de fraude a Peña Nieto por más de diecisiete millones de pesos Engravan carretera a la localidad de El Potrero Alcalde supervisa avances de pavimentación de calle en Acayo