Apenas es el mes de mayo y ya los hoteles se encuentra totalmente saturados para lo que será el mes de julio en que se lleven a cabo las actividades de la feria regional de Santiago y Santa Ana en el municipio de Aquismón, lo cual dejará una derrama económica considerable no solamente para los hoteleros sino también para comerciantes de comida, y por supuesto, para los prestadores de servicio en los parajes del mismo municipio, esto porque durante el día podrán tener espacio para trasladarse a los parajes o para disfrutar de las actividades que el mismo ayuntamiento realiza como será la cabalgata, las carreras ciclistas entre otras. En este sentido, dicha derrama se encuentra beneficiando también a municipios vecinos como Tancanhuitz ya que al no haber espacio en los hoteles de Aquismón se busca como alternativa el segundo municipio, logrando con ello que también se esté terminando el espacio a brindar y que además los estudiantes que vendrán a la zona a disfrutar de sus vacaciones, tengan que buscar otros municipios, mejorando la economía de los lugareños. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Tanlajás sin embargo, el alcalde Domingo Rodríguez Martell se sigue cerrando a las posibilidades de apoyo a los estudiantes de la universidad de ciencias y artes del potosí, señalando que la apertura programática no permite brindar el apoyo a instituciones particulares, lo cual contradice su decir y sus acciones ya que al inicio de su administración señaló que pese a las aperturas programáticas realizaría las obras convenientes para el municipio aun cuando fuera sancionado o encarcelado por esto, y el simple hecho de poder apoyar a estudiantes de escasos recursos de su mismo municipio, no le permite que pueda tomar el recurso pertinente para apoyarlos con una beca que evite que dejen de estudiar el nivel medio superior dentro de su municipio, ya que fuera del mismo no pueden ante la falta de dinero para los traslados o en su caso para el hospedaje en otros lugares, mucho menos para las colegiaturas. Pero las acciones siguen cobrando factura al edil tanlajense y no solamente los estudiantes de dicha universidad se encuentran presionándolo, ya que los transportistas amenazan con también llevar a cabo una manifestación en su contra y en contra de la secretaría de comunicaciones y transportes a fin de que les hagan caso a sus peticiones de regulación del horario de paso del camión de la línea Vencedor, y en tercera opción se encuentran los integrantes de Antorcha campesina que de igual manera buscan se cumplan sus demandas pero que a decir verdad son las mismas que presentan a cada administración al inicio de la misma y los mismos beneficiarios que enlistan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones