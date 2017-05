Apreciaciones A punto de concluir otro ciclo escolar y la escuela telesecundaria Enrique Gandy, sigue en la incertidumbre respecto a su contar con un terreno propio para edificar la institución, ya que no se ha podido concretar el trato de compra venta con los propietarios de las instalaciones donde se ubica actualmente. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que el costo que se maneja para las actuales instalaciones resulta bastante elevado, por lo cual con la pura participación de los padres resulta muy difícil que se pueda adquirir si a eso le sumamos todos los demás gastos que implica el estudiar, ya anteriormente se hizo la propuesta ante el mismo Secretario de Educación Joel Ramírez así como ante el entonces recién nombrado dirigente de la sección 26 del SNTE Alejo Rivera, sin embargo no se ha obtenido una respuesta favorable. A esto habría que sumar la labor que corresponde también a los legisladores para poder respaldar a pesar de que esta institución es filial del Partido Verde Ecologista y no se ha visto el apoyo de parte de sus diputados locales y federales, y hay que recordar que la diputada local de este distrito contendió por la alianza PRI-PANAL-PVEM, por tanto también existe un compromiso más que político, social. Luego del evento multitudinario que organizó el ayuntamiento en la plaza principal, ahora toca el turno al Partido Revolucionario Institucional, PRI, el cual lo habrá de realizar el próximo domingo buscando alcanzar una buena convocatoria a su evento, aunque en los anteriores que se han realizado no ha logrado concentrar una cantidad importante y más bien han lucido desangelados, acudiendo solamente algunas figuras priístas conocidas. Mientras tanto del lado del PAN sigue sin dar muestras de vida, al grado que el propio dirigente del comité municipal Amus no halla donde esconderse para evitar ser cuestionado sobre las actividades y más aún sobre la conformación de la dirigencia que sigue congelada sin concluir los nombramientos, esto en parte por no entrar en confrontación con los grupos que respaldaron al ganador y que se les prometió ser considerados. Ya ni a los regidores panistas se les puede ubicar en la oficina que fue habilitada para dar atención a la ciudadanía, aunque de hecho todos los regidores en general se han desaparecido desde hace tiempo para evitar atender a la ciudadanía ante la avalancha de solicitudes de apoyo que se originan sobre todo en estas fechas de festividades, por lo que se calcula que habrán de aparecer hasta pasado el periodo de fin de clases ya que también se buscan padrinos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones