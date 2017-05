Apreciaciones El líder de la asociación ganadera local Jaime Guerrero aseveró que ya se están registrando muertes de animales en varios municipios de la región debido al estiaje prolongado, que ha causado carencia de pasto. Recientemente los productores fueron apoyados con 2 millones de pesos como parte del programa emergente del Gobierno del Estado para la compra de sales mineralizadas y melaza, recurso que es insuficiente para la gran cantidad de criadores que existen en la región. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Por lo pronto, el clima no ha sido bueno en las últimas semanas ya que las temperaturas han sido muy altas y no ha habido lluvias. Otro más que estará realizando su evento con motivo del Día de las Madres es el empresario Adrián Esper como parte de sus aspiraciones políticas rumbo al 2018. A través de su equipo de trabajo está organizando un festejo para el próximo domingo en la explanada del parque Rafael Curiel, el cual será abierto al público en general. Quien no se atrevió a realizar un evento de ese tipo abierto a la población fue el dirigente del PAN Paco Gómez Faisal, sino solamente invitó a las mujeres militantes del partido también este domingo al mediodía en el salón RODEVA. En esos mismos temas, Luis Ángel Contreras Malibrán delegado nacional del PAN pidió que se encienda la alerta en el albiazul tras la renuncia de Javier Cruz Salazar a la militancia de ese partido ya que acusó que quizá algo no se está haciendo mal. Criticó que Paco Gómez no solo debe de lamentar la salida de Javier Cruz sino encender la alerta para ver lo que pueda estarse haciendo mal que haya propiciado la salida de dicho elemento joven del panismo. Trascendió que desde el pasado martes, el coordinador de la UCD en el estado Ángel Altamirano García tuvo un problema de salud que ameritó fuera internado de urgencia y el día de ayer se divulgó que su estado empeoró y fue necesario su traslado a un hospital en la capital potosina. Otro nuevo cambio se dio en la administración municipal, en esta ocasión Raúl Palacios Monzón dejó la Dirección de Cultura Física y Deporte y en su lugar fue nombrado Miguel Jiménez Lárraga, un comerciante y presidente de una ligar deportiva. Palacios Monzón duró prácticamente poco, desde principios de septiembre del 2016 luego de que renunciará Beatriz González a ese mismo cargo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciacione Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones