Se unen a solidarizarse con las madres que no tienen a sus hijos Reuniéndose varias mujeres las cuales no tienen a sus hijos por alguna u otra razón para brindar un abrazo fraternal a todas ellas organizado por la promotora de derechos humanos. Colocando carteles en solarización con las madres que no tienen consigo a sus hijos por cualquier situación o circunstancia, Beatriz García Rubio promotora de derechos humanos en coordinación con mujeres en apoyo a este problema, además de colocar mensajes para estas madres y dar unas palabras de aliento la mañana de ayer se presentó con varias mujeres que se unieron a esta causa dando a conocer algunos sentimientos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Mensajes de aliento dio a conocer a través de dibujos y palabras la promotora de derechos humanos. Beatriz García Rubio, promotora de derechos humanos, refirió al respecto “el día de hoy es mucho muy importante en la vida de las mujeres pero sobre todo de las madres, y como el día de hoy muchos van a dar felicitaciones, nosotros estamos con la otra parte donde no hay felicitaciones, en las madres sin hijos, las madres que se les han muerto sus hijos, las que voluntariamente o involuntariamente abortaron, mujeres que abandonaron a sus hijos por las razones que hayan tenido, pero también los hijos que abandonaron a su madre, que hoy esa madres saben que tienen hijos pero se la van a pasar solas porque no saben ni dónde están”. Así mismo agregó “y la otra situación es para las madres con hijos con desaparición forzada, ya que existe esta situación en Tamazunchale, entonces es una llamada, un grito de auxilio para que las autoridades volteen a ver hacia esas madres y hacerles justicia”. Pero sobre todo remarcó “y algo mucho muy doloroso es a las madres que les han arrebatado a sus hijos con argucias, con artimañas, lodosamente uniéndose familias para estar en contra de esas madres que están solas y que les arrebatan a sus hijo en una forma como delincuencia organizada, entonces esta situación la estamos viviendo y conocemos a personas a mujeres que están viviendo ese trauma, que el día de hoy no van a poder darle un abrazo a sus hijos porque se los han arrebatado con artimañas, y bueno también es una manera de llamar la atención de la autoridad y decirles que este caso está en manos de la autoridad, queremos confiar en la justicia y que la ministerial haga la investigación cual debe de ser y que el ministerio público integre el expediente, la información exacta que debe de dirigirle al juez, para que estos delincuentes organizados reciban su castigo”. Pero especialmente el objetivo de esta actividad dijo “es para todas las mujeres que no tienen a sus hijos por una u otra razón decirles que estamos con ellas, que nos solidarizamos con su dolor, con su sentir y que les mandamos un abrazo fraternal”. Finalizo “estaremos muy atentas de estas situaciones de las madres que les han arrebatado a sus hijos, y que la ley de los menores dice que los niños menores de edad deben de estar con su madre, y que esperamos que la justicia haga lo que tenga que hacer correctamente y vamos a estar al pendiente de los resultados que se tengan y esperamos que sean favorables porque creemos que así debe de ser, creemos que la justicia cuando la hay debe de ser así, y estaremos convocando a una marcha en apoyo a estas mujeres”. De las misma manera Anselma Campos Hernández, Una de las asistentes entre lágrimas refirió “decirle a las mamás que ya no tenemos a nuestros hijos, que ya se nos adelantaron, hay que tener muchas fuerzas y fortalezas para aguantar, fuerzas para vivir aunque ya no están nuestros hijos, a mí me faltan tres de mis hijos varones, ya no están conmigo, y pues aquí estoy como el árbol que se quiere caer pero se sostiene así estoy yo”. A pesar de todo agregó “estoy orgullosa de mis hijos porque no hay nada como los hijos, uno dice, aunque ya no se encuentren aquí con nosotros yo sé que ellos están felices y que me están viendo que yo aquí estoy todavía y ellos ya no están, y les deseo a todas las madres que ya no tienen a sus hijos muchas felicidades y mucha fortaleza para que soporten la falta de sus hijos, el cariño de sus hijos, porque nuestros hijos nos dan un cariño y cuando ellos ya no están ese cariño lo necesitamos nosotros”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ola de robos en la Colonia XEW Mantienen gestiones para mejorar infraestructura de Telesecundaria Suspenden clases en 6 escuelas por accidente de la pipa con gas Notifican a familias de Pezmayo próxima reubicación y construcción de viviendas Pierde cosecha por falta de lluvia