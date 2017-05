Bachilleres dejan sus estudios debido a problemas familiares Según estadísticas del Cobach 06 cada ciclo son 100 estudiantes los que no concluyen sus estudios, este año de 500 sólo terminarán 395 A pesar de que a nivel nacional, los colegios de bachilleres presentan un índice de deserción por debajo de la media, aún existe una importante cantidad de alumnos que no concluyen sus estudios, siendo una de las principales causas los problemas familiares que los obligan a dejar las aulas. Cuestionado al respecto, Martin Gómez Reyes, director del Colegio de Bachilleres Plantel 06, señaló que de acuerdo a las estadísticas del Colegio, alrededor de 100 son los alumnos que no terminan su bachillerato, tomando en cuenta la matricula que se registra al inicio del ciclo escolar, encontrándose entre los factores de deserción, desde las cuestiones económicas hasta los cambios de residencia. Expresó que lamentablemente, el principal factor por el cual los jóvenes dejan los estudios, son los problemas de tipo familiar, detectándose que estos estudiantes generalmente son hijos de padres divorciados o que los dejaron al cuidado de algún abuelo o tío, y son los problemas al interior de este núcleo familiar los que los orillan a dejar la escuela. En el caso del plantel 06, en la generación 2014-2017 que concluye sus estudios en este mes, se graduarán 395 alumnos de 500 que iniciaron, a los cuales se les da un seguimiento para conocer si continuaron en el nivel superior o se incluyeron en la vida laboral, encontrando que de estos solo el 10 por ciento decide no continuar, mientras que el resto busca oportunidades en escuelas de gobierno o particulares. Finalizó señalando que será este 31 de mayo cuando se lleve a cabo la ceremonia de graduación, día en que se espera también la visita de la nueva titular de Colegio de Bachilleres en el Estado Marianela Villanueva. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Por problemas familiares estudiantes de colegio de bachilleres desertan de sus estudios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Articulo 123 sigue afiliando trabajadores Vallense participará en la olimpiada de matemáticas Mañana gran baile con la Sonora Dinamita para festejar a las mamás 5 mil personas visitaron los panteones de valles en el día de las madres Pretenden reordenar el primer cuadro de la ciudad