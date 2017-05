Las tempestades se manifiestan por el cambio climático: Magaldi Rivera

Agregó que por tal motivo y porque se encuentra próxima la temporada de huracanes, se recomienda extremar precauciones a quienes habitan en las márgenes de los ríos, pero sobre todo, en caso de una contingencia no perder la calma. Refirió que como cada año, las autoridades de Protección Civil del estado y del municipio, vierten una serie de recomendaciones que es sumamente vital acatarlas, especialmente –reiteró-, quienes viven a las orillas de ríos o en zonas propicias a derrumbes. Detalló que algunas de las recomendaciones consisten en tener a la mano una linterna por si se va la luz; guardar los documentos más necesarios en bolsas de nylon para que no se mojen; prevenirse con botellas de agua en caso de que no se pueda salir por la lluvia. Para concluir, Magaldi Rivera enfatizó que es necesario que la ciudadanía asista a los simulacros de evacuación, para que tengan conocimiento en primer término qué se debe de hacer ante una contingencia y en dónde se ubican los albergues.